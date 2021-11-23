Eğitim sorunlarına akademik destek - Son Dakika

Mardin'de eğitim alanında faaliyet gösteren yetkin isimlerin yer aldığı Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Mardin Artuklu Üniversitesi, eğitimdeki sorunların çözümleriyle ilgili istişarelerin yapılmasına önayak oldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine dair çözüm önerilerinin üretildiği çalıştaya, İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kaymakamlar, MEB müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Eğitimdeki nitelik ve kalitenin artırılması konusunda STK'larla devlet kurumları arasında ortak koordinasyon ve işbirliğinin elzem olduğunu işaret eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, eğitimde kaliteyi arttırma yöntemleri konusundabazı çözüm önerilerinde bulunarak, şöyle dedi:

"Öğrencilerin sağlıklı ve sistemli bir öğrenme programı içinde olabilmeleri için, yetiştiricilerin maksimumum düzeyde donanımlı olmaları gerekmektedir. Alanında uzman, ve global sistemi takip edip bulunduğu sisteme verileri entegre edebilen öğretmenler gerekmektedir. Bu tabanda öğretmen ataması yapıldığı takdirde, hem eğitim sistemikendi kendini güncelleyecek, hem de 'öğretmen' eğitimde kaliteyi arttırmada bir seçenek, bir yol olacaktır. Öğrencinin öğrenimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için aileyi de eğitim sürecine katmak gerekir. Sistemli ve programlı bir şekilde 'öğretmen-aile-uzmanlar' üçgeninde aileyi de öğrenci ile birlikte öğrenme sürecinde aktif tutmak önemli bir unsurdur.

Aynı zamanda öğrenme sürecini olumlu bir şekilde destekleyen ve buna yön veren en önemli etkenlerin başında materyaller ve laboratuvar imkânlarının yeterliliği gelmektedir. Bilgileri uygun materyallerle somutlaştırarak bireye aktarmak bilgiyi daha kalıcı kılacaktır. Eğitimin Mihenk taşı ise kalitedir. Kalite için ise; nitelikli öğretmen, nitelikli aile ve yeterli materyal temel unsurdur."

Çalıştay sonunda, eğitim alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının,Mardin'deki eğitimedair sorunların çözümü konusundaki tespitlerini dile getirilmesinin ardındanüniversitenin alanında yetkin uzman akademisyenlerinin de milli eğitime bağlı okullarda seminer ve eğitim faaliyetlerinde bulunması kararına varıldı.