Eğitim, Tarım ve Sosyal Alanlarda Gelişim Hedefleniyor"
53 dakika önce
Meriç Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Meriç Proje Tanıtım ve Yatırım Ofisi çalışması kapsamında toplantı düzenlendi.
Meriç
Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Meriç Proje Tanıtım ve Yatırım Ofisi çalışması kapsamında toplantı düzenlendi.
Kaymakamlıkta gerçekleşen toplantıda kurumların hazırlamış projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yapılacak çalışmalarla eğitim, tarım ve sosyal alanlarda gelişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelerle ilçenin ileri noktalara taşınacağını aktaran Güngör, "Ofisimiz ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan temsilci kadrosuyla teknik anlamda ve mali anlamda tüm halkımıza bütünleşik hizmetler vermeyi amaçlamaktadır. Toplantıda İlçemizin ekonomik ve sosyal alanda var olan potansiyelinin ortaya çıkarılarak eksik yanlarının proje ve yatırımlarla tamamlanması üzerine kararlar alındı. İlçemizin her anlamda gelişmesi için çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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