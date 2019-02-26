Son Dakika Haberleri: Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" Zirveleri Tanıtıldı

Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" Zirveleri Tanıtıldı

11 dakika önce

İstanbul'da düzenlenecek "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" ile "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Eğitim Teknolojileri
İstanbul'da düzenlenecek "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" ile "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Feriye Restoran'da düzenlenen toplantıda, eğitim ve teknoloji paydaşlarının bir araya geleceği "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" ile "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi" hakkında bilgi verildi.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, programda, yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, internet ve bilişim suçları gibi konuların, zirvede paneller ve atölyelerle derinlemesine ele alınacağını ve katılımcıların verimli bir gün geçireceklerini söyledi.

Bu yıl "İyi Gelecek" temasıyla ilk kez organize edilen "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi"ne ilişkin de bilgi veren Ergül, zirvede, 3-13 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama, lego, İngilizce konuşma, permakültür, vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, yaratıcı sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop elektronik, 3D kalem, masal, güvenli internet, yaratıcı okuma ve yazma gibi atölyelerin düzenleneceğini anlattı.

Ergün, çocukların Apple Deneyim alanında uzman eğitmenlerle birlikte isterlerse aileleriyle gün boyu etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

Zirvenin danışma kurulu üyesi Ümit Sanlav da sayısız konferans, eğitim, atölye ve panele ev sahipliği yapacak olan zirvede, eğitim, habercilik ve sosyal hayatın internetten önce ve sonrasının konuşulacağı "İnternetten önce ve internetten sonra eğitim, habercilik ve sosyal hayat" panelinin düzenleneceğini aktardı.

Yapay zeka teknolojisi ve internet çağının yaşandığı süreçte, internetten önce ile sonrasının karşılaştıracaklarını dile getiren Sanlav, sosyal bilimlerin parametrelerinin yapay zeka çalışmaları ile entegrasyonunu değerlendireceklerini ifade etti.

Sanlav, sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi birçok konunun masaya yatırılacağı Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'nde masaya yatırılacağını belirtti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Mart'ta, Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi ise 3 Mart'ta Şişli'de bir otelde gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" Zirveleri Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]