Eğitim teknolojilerine yön verenler İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika

GESS Türkiye & Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 2020, eğitim teknolojilerine yön veren ulusal ve uluslararası ölçekli tedarikçileri 2-4 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluşturacak.

GESS Türkiye açıklamasına göre, Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün (YEĞİTEK) iş birliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda düzenlenecek GESS Türkiye & Türkiye ETZ 2020, eğitim sektörünün nabzını tutacak.

Eğitim uzmanlarının en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet okulu ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği büyük bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak etkinliğe, ulusal ve uluslararası firmaların katılımları da devam ediyor.

Türk eğitim sektörünü, yeni iş birlikleri, teknoloji satın almaları, bilgi paylaşımları ve eğitim dünyasının yeniliklerini keşfetmek üzere İstanbul'da buluşturacak olan GESS Türkiye, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ile birlikte 2-4 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

GESS Türkiye'nin stantlarında eğitim sektörüne ürün, hizmet ve teknoloji sunan tedarikçi ve çözüm sağlayıcı firmalar, eğitim kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelirken, zirve tarafındaysa katılımcılar; bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller sayesinde yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerden haberdar olacak ayrıca çeşitli uygulamaları deneyimleme imkanı bulacak.



Global firmalar katılacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yıl ilk kez Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan GESS Türkiye, eğitim teknolojilerine yön veren yerli ve global firmaları çatısı altında buluşturacak.

GESS Türkiye & Türkiye ETZ 2020'nin şu ana kadar kesinleşen katılımcıları şöyle; Alize, Arçelik (Gold Sponsor), Argemsan, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (Platin Sponsor), BenQ, Bilge Adam Akademi, Bilişim Vadisi Teknokent, Canon Eurasia, E Hokka, E&K Arge Mühendislik, edding&LegaMaster, EMN Techonology (Starboard and Maxell), ETGİ Grup/VEDUBOX, Fernus Bilişim, Fizik Ofisi, Follett, Gilbo/Robot Sepeti, Huawei, İstanbul Eğitim (Promethean), Kontek, Kurmay Yayın Grubu, K&Z Mekatronik, NARA Bilişim Teknolojileri, Ortak Atölye, Pedudi Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri, Pikade Eğitim Araçları, Robokids, Robotik Bilim Atölyesi, Robotistan, SAMM Teknoloji, SEBIT, Smart Education, Tecknikit, Teknokta- Lego Education, TUBİTAK-Ulakbim, Vestel, Vex Robotix, View Sonic, Vinco, VRB Global.