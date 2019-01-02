Son Dakika Haberleri: Eğitim Uçağı Kazasında Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Eğitim Uçağı Kazasında Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

27 dakika önce

Eğitim uçağı kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Eğitim uçağı kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uçan bir eğitim uçağı henüz öğrenilemeyen bir nedenden düştü. Eğitim uçağı içerisinde bulunan İkrm Kaya ve Meral Dilber Malgaz yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirirken diğer yandan da düşen uçaktaki 2 kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaya ve Malgaz bölgeye yakın bir alanda bulunan kayak merkezindeki otele götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri uçağın düştüğü bölgede inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Jandarma, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
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