Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi - Son Dakika

Bursa'da eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.