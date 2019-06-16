Eğitim uzmanları AYT'yi değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Sınavı değerlendiren eğitim uzmanları, AYT'nin ezber bilgiye sahip öğrencinin değil bilgileri özümsemiş olanların başarılı olacağı bir sınav olduğunu söyledi.

Bilfen Liseleri bölüm başkanları, Alan Yeterlilik Oturumu'nu (AYT) sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve karşılıklı yaptıkları değerlendirmeler neticesinde yorumladı. Uzmanlar, sınavda matematik ve fizik sorularının belirleyici ve ortalama üstü zorlukta olduğunu belirterek AYT'nin bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu dile getirdi.

"ÖĞRENCİNİN BAŞARILI OLACAĞI BİR SINAVDI"

Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır, "2019 AYT, bilgi ile bilginin yorumunun beraber ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Geçen yılki gibi 4 anlam bilgisi ve 20 edebiyat sorusu ile öğrencilerin yeterliliği sınanmıştır. Anlam bilgisi ile öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlanırken 20 edebiyat sorusu ile de edebiyat bilgileri ölçülmüştür. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve terimlerinin sorgulandığı sınav, ezber bilgiye sahip olan öğrencinin değil, bilgileri özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı" dedi.

MATEMATİKTE SORULAR BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu ise, "Matematik sorularının ortalama üstü zorlukta olduğu görülmüştür. Birden fazla kazanım ve bilginin aynı soruda bir arada sorgulandığı bir sınav olup sadece bazı konulara çalışarak başarılı olunabilecek bir sınav değildi. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber 12. sınıf kazanımlarının ağırlıklı olduğu gözlendi. Geometri sorularındaki azalma dikkat çekmiştir. Matematik sınavının sonucu öğrencilerin sıralamalarını etkileyecektir" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen de, "AYT tarih dersi soruları, 9., 10.sınıf tarih ve 11.sınıf, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kazanımlarını kapsamıştır. AYT sorularının bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğu görülmektedir. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorular da yer almıştır. Sadece çalışan öğrencilerin başarılı olacağı, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencinin zorlanacağı bir sınav olduğu görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"COĞRAFYA BİLGİ SORULARI AĞIRLIKLIYDI"

Sezen, "AYT coğrafya soruları 10.,11. ve 12. sınıf kazanımlarını kapsamıştır. Bilgi soruları ağırlıklı olmuştur. Ayrıca sorularda harita, tablo ve grafik yorumlama özelliklerinin sorgulandığı görülmüştür. Haritalı sorularda, grafik ve tablo sorularında öncüllere dikkat eden, doğa ve insan etkileşimini yorumlayabilen, olayların neden - sonuç ilişkisi ve dağılış özelliğini dikkate alarak soruları çözen öğrencilerin başarılı olacağını düşünmekteyiz" dedi.

"EN KOLAY TEST FELSEFE GRUBUNDA"

"Sosyal -2 sınavının en kolay testinin felsefe grubu olduğunu söyleyebiliriz" diyen Sezen, "Sınavın; kavram ve paragraf yorumlamaya dayalı, öğrencileri çok detayla yormayan sorulardan oluştuğu öğrencilerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır. Sosyoloji sorularının günlük hayatın içinden seçilmiş, anlaşılması kolay, akıl yürütme ile doğru sonuca ulaşabilmeye yönelik sorular olduğu; psikoloji sorularının kavramları sorguladığı, mantık sorularının ise doğrudan bilgiyi kullanmayı gerektiren ama öğrenciyi zorlamayan sorulardan oluştuğu görülmüştür" diye konuştu.

Sezen, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi için ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan bir sınav olduğu, bilgiye hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceğini belirtti.

"FİZİK ZOR VE BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir ise, fizik sorularının kesinlikle sonucu etkileyeceğini aktardı. Özdemir, "Fizik soruları, beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Sorulan 14 sorunun 7'si 11. sınıf (itme-momentum, bağıl hareket, denge, atışlar, indüksiyon akımı, alternatif akım, elektriksel potansiyel), 7'si 12. sınıf ( dairesel hareket, harmonik hareket, radyoaktivite, emd, görüntüleme teknolojileri, fotoelektrik olay, açısal momentum) kazanımlarına yöneliktir. Aynı zamanda bazı soruların birkaç kazanımı birlikte ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür" dedi.

Özdemir, "Bu hali ile AYT fizik soruları, 2018 AYT fizik sorularından daha zor ve belirleyici oluşturulmuştur. Sınav hazırlığı sırasında çok soru çözmek yerine; deneyler yapan, bilgileri günlük hayattaki olay ve gözlemleri ile birleştirebilen (indüksiyon, alternatif akım, denge sorularında olduğu gibi) öğrencilerin çok daha başarılı olabileceği bir sınavdı. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla olmuştur" ifadelerini kullandı.

"KİMYA SORULARI KAZANIMLARA UYGUN HAZIRLANMIŞ"

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz de, "Kimya soruları kazanımlara uygun hazırlanmıştır. Soruların 8'i 11. sınıf, 5'i 12. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. Soruların; iyi bir kimya bilgisi ve işlem yeteneğine sahip, analitik düşünebilen ve bilgiyi iyi yorumlayabilen öğrencilerin daha rahat yapabileceği düzeyde olduğu gözlenmiştir. 12. sınıf müfredatında yer alan organik kimya bölümünden beklenenden daha az soru gelmiştir. 11. sınıf kazanımlarından sorulan soruların çoğunun işlem ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sınavda çeldiricilerin güçlü olduğu ve öğrencilerin doğru cevaba ulaşmada zorlanacağı düşünülmektedir" diye konuştu.

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran ise, "Biyoloji sorularının 5'inin 11. sınıf kazanımlarından, 8'inin 12.sınıf kazanımlarından çıktığı görülmüştür. Soruların bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorum gücünün ölçüldüğü gözlenmiştir. 2018 AYT'ye göre özellikle 11. sınıf konusu olan 'İnsan Fizyolojisi' ünitesine ait sorular biraz daha basit düzeyde sorgulanmıştır. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış" dedi.

- İstanbul