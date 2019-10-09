Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Yapıldı.



Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen "Deprem Tatbikatı"; hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli, AFAD, UMKE ve 112 ekibinin de bulunduğu yaklaşık 80 kişi ile gerçekleştirildi. Tatbikata değerlendirici olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de katıldı



Tatbikat senaryosu gereği; 20.09.2019 tarihinde, saat 15: 00'da merkez üssü Çorum olan deprem sonucunda Hastanede alınacak tedbirler, yaşanılabilecek problemle mücadele ve hasta tahliyeleri gibi konular gerçek bir olay gibi canlandırıldı. Çorum UMKE ekibi, hastane bahçesine çadır kurdu. Göçük altında kalan 1 yoğun bakım ve 1 hemodiyaliz hastası AFAD ve UMKE ekipleri yardımı ile tahliye edildi. Psikiyatri Servisi ve diğer bölümlerden ayaktan hastaların, personel yardımıyla hastane bahçesinde kurulan çadıra tahliyeleri sağlandı.



Yine tatbikat senaryosu gereği; hastalarımızın çadırda ilk müdahaleleri yapılarak, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen "Deprem Tatbikatı" sonlandırıldı. - ÇORUM