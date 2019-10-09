Son Dakika Haberleri: Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı

Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı

2 saat önce

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Yapıldı.

Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı, System.String[]

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Yapıldı.


Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen "Deprem Tatbikatı"; hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli, AFAD, UMKE ve 112 ekibinin de bulunduğu yaklaşık 80 kişi ile gerçekleştirildi. Tatbikata değerlendirici olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de katıldı


Tatbikat senaryosu gereği; 20.09.2019 tarihinde, saat 15: 00'da merkez üssü Çorum olan deprem sonucunda Hastanede alınacak tedbirler, yaşanılabilecek problemle mücadele ve hasta tahliyeleri gibi konular gerçek bir olay gibi canlandırıldı. Çorum UMKE ekibi, hastane bahçesine çadır kurdu. Göçük altında kalan 1 yoğun bakım ve 1 hemodiyaliz hastası AFAD ve UMKE ekipleri yardımı ile tahliye edildi. Psikiyatri Servisi ve diğer bölümlerden ayaktan hastaların, personel yardımıyla hastane bahçesinde kurulan çadıra tahliyeleri sağlandı.


Yine tatbikat senaryosu gereği; hastalarımızın çadırda ilk müdahaleleri yapılarak, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen "Deprem Tatbikatı" sonlandırıldı. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı
Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı 4 metre çapındaki dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:47:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim ve araştırma hastanesi'nde deprem tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]