Son Dakika Haberleri: Eğitim ve Engellilik: Ürdün'de Mülteci Çocukların Hayata Geri Kazandırılması

Eğitim ve Engellilik: Ürdün'de Mülteci Çocukların Hayata Geri Kazandırılması

11 saat önce

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:21 Kaynak: Youtube

Avrupa Birliği, Ürdün, Ekonomi
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