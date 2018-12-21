Eğitim ve Engellilik: Ürdün'de Mülteci Çocukların Hayata Geri Kazandırılması
11 saat önce
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:21 Kaynak: Youtube
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