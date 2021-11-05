Eğitim ve Güvenlik Projesi Akademik Kurul Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Kırmızı Kalem, Okulum Benim Güvenli Kalem" sloganıyla düzenlenen "Eğitim ve Güvenlik Projesi Akademik Kurul Çalıştay"ı sona erdi.

Gölbaşı Vilayetler Evinde gerçekleştirilen çalıştayın üçüncü ve son gününde "Siber farkındalık" çatısı altında sunumlar gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zakir Avşar, konuşmasında, son yıllarda bilgisayara dayalı iletişim ve bilgi paylaşımının artmasının çocuk ve gençlerin sosyal iletişimi, öğrenme ve eğlence biçimini değiştirdiğini söyledi.

Siber dünyanın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini belirten Avşar, araştırmalara göre Türkiye'de ortalama günlük internet kullanımının 7 saat 9 dakika olduğunu ve internet kullanımına paralel siber suç oranlarının arttığını kaydetti.

Siber zorbalık

Okullarda yaygın olarak bilinen ve okul bazlı bir problem olan geleneksel "akran zorbalığı"nın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve sınıfların içine kadar girmesiyle yeni bir biçime dönüştüğünü anlatan Avşar, "sanal, elektronik ya da siber zorbalık" denilen bu kavramın dünyada son yıllarda tartışılmaya başlandığını vurguladı.

"Neredeyse her 10 ergenden 8'i evinde internete bağlanmakta, bu nedenle siber zorbalık ergenlere okul saatleri dışında akşamları ve hafta sonları bile zarar verebilen bir olgu haline gelmektedir." diyen Avşar, sosyal medyada çocuklarına ait görsel ve bilgi paylaşan ebeveynleri gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı uyardı.

SİBERAY Projesi

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Jandarma Yarbay Dr. Naci Akdemir'in "Türkiye'de Siber Suçların Boyutu ve Güvenliğe Etkileri" başlıklı sunumunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen SİBERAY Projesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Şube Müdürü Erden Şahin, Emniyet Amiri Hasan Işık ve Komiser Mehmet Eroğlu tarafından yapılan sunumlarla sanal dünyada en çok karşılaştıkları suç türleri sosyal mühendislik, fidyeci zararlı yazılım ve oltalama yöntemleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Proje ile siber farkındalık ve bilinç sağlamak, teknoloji bağımlılığının zararlarını önlemek, güvenli internet kullanımını sağlamak ile web, mobil ve sosyal medya mecraları ile hedef kitleye etkili ve hızlı ulaşmanın hedeflendiği belirtilen sunumlarda, bu kapsamda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer ise çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, özellikle siber farkındalık üzerine yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.