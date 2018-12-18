Eğitim Ve Kariyer Fuarı 20 -21 Aralıkta Osmaniye'de
1 saat önce
Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla Osmaniye, ilk kez eğitim ve kariyer fuarına ev sahipliği yapıyor.
Eğitim ve Kariyer fuarında 25 üniversite ve Osmaniye'den ise 20 kurum ve kuruluş stant açacak. Ayrıca kendi alanında uzman 10 akademisyen öğrencilere yönelik kişisel gelişim, sınav kaygısı ve çeşitli konularda eğitimler verecek.
Eğitim ve Kariyer Fuarı'nın açılışı 20 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda davetlinin katılacağı fuar, iki gün sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:48 Kaynak: Bültenler
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