Son Dakika Haberleri: Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek
Son Dakika Ekonomi Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek

Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi.

Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi.

Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:31 
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