Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:31
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