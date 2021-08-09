Üye Girişi
Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika

Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu

09.08.2021 16:12
Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu, System.String[]

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim konusundaki önemli çalışmalarından olan eğitim yardımının başvuru tarihleri belli oldu.

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim konusundaki önemli çalışmalarından olan eğitim yardımının başvuru tarihleri belli oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ağustos ile 20 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesinin Ağustos Ayı Belediye Meclisi'nde görüşülen ve kabul edilen eğitim yardımı konusunda başvuru tarihleri belirlendi. Pamukkale ilçesine ikamet eden ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ağustos - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvurular incelendikten sonra 750 ortaokul öğrencisine aylık 100 TL, 1750 lise öğrencisine de 120 TL aylık eğitim yardımı ödemesi 8 ay boyunca yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere yönelik eğitim desteğinde bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "2021-2022 eğitim öğretim yılında da bu desteği öğrencilerimize vereceğiz. Son meclis toplantımızda gündeme gelen ve onay alan eğitim yardımı konusunda başvuru süreci 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. Eğitim yardımı desteği almaya hak kazanacak öğrenci kardeşlerimiz belirlenmiş olacak. Biz Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu

Türk Lirası, Pamukkale, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor 16:06 En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir 16:03 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti 15:49 Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti
Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü 15:44 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi 15:04 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: 14:58 İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan

Son Dakika Haberleri
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti         
16:04
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor         
16:01
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu         
13:54
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 16:23:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement