Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği üye ve gönüllüleri iftarda buluştu - Son Dakika

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Sakarya İl Temsilciliği üye ve gönüllüsü eğitimciler, iftarda bir araya geldi.

"İşimiz Eğitim, Gücümüz Eğitim" sloganıyla düzenlenen il teşkilatının tanıtım organizasyonuna, EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çilek, Genel Başkan Vekili Murat Koçali, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömercan Şentürk, İstanbul İl Başkanı Murat Ermiş ve Başkan Yardımcısı Hürriyet Değerli Ermiş, Kocaeli İl Başkanı Rumeysa Şen, Düzce İl Başkanı Şeref Kaldıran katıldı.

EYUDER Başkanı Çilek programda yaptığı konuşmada, kamu yararına dernek statüsü elde ettiklerini ve hedeflerinin meslek odası haline dönüşebilmek olduğuna değinerek, Sakarya'daki teşkilatlanmanın kısa sürede dikkati çekici şekilde ilerlediğini, işi ve derdi eğitim olan, eğitimle ilgili tüm bilimsel proje ve çalışmalarını sunmak ya da destek olmak isteyen tüm eğitimcilerle il teşkilatının bundan sonraki süreçte çok daha iyi ve kaliteli işlere imza atacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek EYFOR-Uluslararası Eğitim Forumu'na, ildeki eğitimcilerin EYUDER çatısı altında 23 sözlü bildiri ve poster çalışmasıyla katılmasının sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Çilek, kısa zaman içerisinde Sakarya ailesi ile Marmara çalıştayı düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Sakarya İl Başkanı Cengiz Kıyak da EYUDER Sakarya ailesi olarak eğitime farklı bir ses ve hareket getirecek faaliyetlerine kısa süre önce başladıklarını belirterek, her geçen gün yeni eğitimci üyeleriyle daha da büyümeye devam eden teşkilat olarak eğitim adına güzel çalışmalara imza atılacağını anlattı.