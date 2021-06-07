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Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi - Son Dakika

Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi

07.06.2021 12:46

Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi Lezzetli yemeklerin sofrası 35 okulu yeniledi Van'ın Gürpınar ilçesinde yöreye has Norduz koyununun etinden hazırlanan yemeklerin tanıtımı ve satışının yapıldığı "Norduz Sofrası"ndan elde edilen gelirle yaklaşık 35 okul sil...

Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi

Lezzetli yemeklerin sofrası 35 okulu yeniledi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yöreye has Norduz koyununun etinden hazırlanan yemeklerin tanıtımı ve satışının yapıldığı "Norduz Sofrası"ndan elde edilen gelirle yaklaşık 35 okul sil baştan yenilendi.

Gürpınar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Norduz Sofrası'nın gelirinin üçte ikisi kırsal mahallerdeki okulların ihtiyaçlarına harcanıyor. Gürpark Millet Bahçesi'nde oluşturulan "Norduz Sofrası", lezzetli yemekleriyle adını duyurmaya devam ediyor. Van'a gelen ziyaretçilerin uğradığı ilk mekanlar arasında yer edinen lezzet durağı Norduz Sofrası'nın geliri, çocukların daha hijyenik ve kaliteli bir ortamda eğitim görmesine harcandı.

"Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için"

İHA muhabirine konuşan Gürpınar Belediyesi Başkanı Hayrullah Tanış, Norduz Sofrası'ndan elde edilen gelirin eğitime harcandığını belirtti. Elde edilen gelirle ve belediye bütçesinden yapılan katkılarla 35 okulun eksiklerini giderdiklerini ifade eden Başkan Tanış, "Şu an ise çocukların oyun alanlarını güzelleştiriyoruz. Parke taşı yaptığımız her köyde, mutlaka okullarımızın bahçesini da parke taşlarıyla döşüyoruz. Böylece okullarımızı daha temiz bir duruma getiriyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız içindir. Belediye olarak da onların geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Bozyiğit Ortaokulu Müdürü Seyithan Akbulut ise okullarının Norduz Sofrası'nın gelirleriyle yenilendiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Burada bir yemekten çok daha fazlası var"

Norduz Sofrası gelirinin eğitime harcandığını yeni öğrendiğini söyleyen Şükran Oruç isimli vatandaş da, "Gelirin çocuklara gittiğini öğrendikten sonra Norduz'un sadece yemekten ibaret olmadığını anladım. Buraya daha sık geleceğimi düşünüyorum ve arkadaşlarıma da önereceğim. Burada bir yemekten çok daha fazlası var. Eğitim konusunu öğrendikten sonra aşırı derecede mutlu oldum. Bir öğrencinin hayatına dokunmak çok güzel bir duygudur. Buranın gelirleriyle 35 okula yardımcı olunması güzel bir olaydır. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi
Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi

Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Okul, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eğitim yuvaları Norduz Sofrası'nın geliriyle sil baştan yenilendi - Son Dakika


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