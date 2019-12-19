Eğitim yuvasına modern çevre düzenlemesi - Son Dakika
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Eğitim yuvasına modern çevre düzenlemesi

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarıyla TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na eğitim yuvasına yakışır modern bir görüntü kazandırdı.

Eğitim yuvasına modern çevre düzenlemesi, System.String[]

Bağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarıyla TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na eğitim yuvasına yakışır modern bir görüntü kazandırdı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldiği TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun bakımsız olan çevre düzenlemesi ve okul bahçesinin modern bir hale gelmesi için belediye birimlerini harekete geçirdi. Belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu okulun bahçesi kilitli parke taşlarıyla döşendi, elverişsiz olan zemin düzeltilerek sıkıştırma yapıldı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarıyla da okulun çevresi yenilendi.


"Çocuklarımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocukların mutlu ve müreffeh bir ortamda eğitim görme imkanına kavuşmasından mutlu olduklarını kaydetti. Beyoğlu, "Eğitime yapılan yatırım insana yatırım demektir. Çocuklarımızın mutlu ve müreffeh bir ortamda eğitim görmesi bizi mutlu eder" dedi.


Okul müdürü Ömer Yıldırım, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından başlatılan çalışmalarla okulun öğretmenler ve öğrenciler için ferah bir görüntüye kavuştuğunu söyledi. Bağlar Belediyesi'nin eğitime verdiği desteğin takdire değer olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hüseyin başkan okulumuzu ziyaret ettiğinde bu eksikleri yerinde görmüş ve giderilmesi için söz vermişti. Hemen çalışma başlattı. Belediye ekipleri titiz çalışmalarla modern bir görüntü kazandırdı. Yapılan hizmet hepimizi mutlu etti. Eğitime yapılan her yatırım ve hizmet, geleceğe yatırımdır, çocuklarımızın yarınlarına katkı sunmaktır. Bundan dolayı Bağlar Belediyesi'ne ve Hüseyin Beyoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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