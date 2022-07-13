Son dakika haberi! Okula dadanan hırsızlar tutuklandı

Okula dadanan hırsızlar tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okula dadanan hırsızlar 150 bin TL zarara uğratıp kaçtı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ulutürk Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Okulda maddi değeri 150 bin TL üzerinde olan demirbaş ve eğitim gerecine zarar verdiği saptanan E.T. İ.A., Ö.P. ve E.Ö. isimli şüpheliler çalmış oldukları elektronik eşyalar ile birlikte yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden E.T., İ.A. ve Ö.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ö. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.