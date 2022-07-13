Son dakika haberi! Okula dadanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Okula dadanan hırsızlar tutuklandı

13.07.2022 16:18

Son dakika haberler... Okula dadanan hırsızlar tutuklandıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okula dadanan hırsızlar 150 bin TL zarara uğratıp kaçtı.

Okula dadanan hırsızlar tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okula dadanan hırsızlar 150 bin TL zarara uğratıp kaçtı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ulutürk Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Okulda maddi değeri 150 bin TL üzerinde olan demirbaş ve eğitim gerecine zarar verdiği saptanan E.T. İ.A., Ö.P. ve E.Ö. isimli şüpheliler çalmış oldukları elektronik eşyalar ile birlikte yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden E.T., İ.A. ve Ö.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ö. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Okula dadanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:32:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Okula dadanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement