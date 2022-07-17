Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4) - Son Dakika
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Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4)

17.07.2022 21:34
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4)

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sevk edildiği...

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Burak GEZEN- Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE,


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Tokatspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4) - Son Dakika
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