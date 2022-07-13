Jandarma , fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü (2) - Son Dakika

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