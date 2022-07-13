Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü (2) - Son Dakika
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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü (2)

13.07.2022 18:48

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü (2) - Son Dakika
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