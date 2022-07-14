Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ÇANAKKALE - Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'da toprağa verilecek - Son Dakika

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