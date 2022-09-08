Eğitimci Özgür Bozdoğan: Okul Yöneticileri, Gelir Elde Etmek İçin, Geçen Sene Kullanılan Defter ve Kitapları Toplayıp Sattı

Eğitimci Özgür Bozdoğan, öğretmenlere verilen eğitim yılına hazırlık ödeneğinde yapılan yüzde 5,6'lık artışı eleştirdi. Bozdoğan, "Bugün kağıt fiyatlarındaki artış, kırtasiye fiyatlarındaki artış, enflasyon dikkate alındığında bu ödenek, dikkate alınacak bir durumda bile değil. Daha ilginç bir şey söyleyeyim; okul yöneticileri, gelir elde etmek için, geçen seneki kullanılan defterleri ve kitapları öğrencilerden topladılar ve geri dönüşüm için bunları sattılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere verilen eğitim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi. Bakanlıktan İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2022'de bin 325 TL, 2023'te bin 400 TL olarak ödeneceği duyuruldu.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, eğitim hazırlık ödeneğinde yapılan artışın enflasyonun çok altında kaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl bu ödenek bin 250 liraydı. Bu sene bin 325 lira ödenecek. Toplamında sadece 75 liralık bir artışla öğretmenlere bir eğitim-öğretim ödeneği ödenecek. Bu, sadece yüzde 5,6'lık bir artış yapmanız anlamına gelir" diye konuştu.

Bozdoğan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARINDA BİLE OLSA BU ÖDENEĞİ ARTIRIN"

"Enflasyonun TÜİK rakamlarına göre bile yüzde 80 olduğu bir ülkede eğer öğretmenlere siz sadece yüzde 5,6'lık bir artışla eğitim-öğretim ödeneği öderseniz bu, sizin öğretmenlere ve eğitime verdiğiniz değeri gösterir. Bir taraftan Öğretmenlik Meslek Kanunu adı altında bütün öğretmenlerin tepki gösterdiği bir kanun tasarısını 'öğretmenlere çok değer verdiğimiz için yapıyoruz' diyen bir Milli Eğitim Bakanlığı var, diğer tarafta da bin 325 liralık bir ödeneği öğretmenlere uygun gören bir yönetim yaklaşımı var.

Bakanlık, pazartesi gününden itibaren bu ödeneğin bin 325 lira olarak ödeneceğini ifade etti. Öğretmenler olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz; TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarında bile olsa bu ödeneği artırın.

Bugün kağıt fiyatlarındaki artış, kırtasiye fiyatlarındaki artış, enflasyon dikkate alındığında bu ödenek, dikkate alınacak bir durumda bile değil. Bugün okullarda yapılan bütün zümre toplantılarında en temel tartışma konularından bir tanesi; kağıt fiyatlarındaki yaşanan artıştan kaynaklı 'Bu sene sınavları nasıl yapacağız? Bu sene fotokopi çektirebilecek miyiz?' Öğretmenler ve öğrenciler, bu ağır ekonomik koşullar altında eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyorlar.

"OKUL YÖNETİCİLERİ, GELİR ELDE ETMEK İÇİN, GEÇEN SENE KULLANILAN DEFTER VE KİTAPLARI TOPLAYIP SATTI"

Eğitim ve öğretimin bütün kalemleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi bütçeleriyle, kendi kalemleriyle karşıladıkları bir durumda. Ki bu ödenek, ilk başladığında, öğretmenlerin bir yıl boyunca eğitim ve öğretim için harcayacakları bir ödenekti.

Daha ilginç bir şey söyleyeyim; okul yöneticileri, gelir elde etmek için, geçen sene kullanılan defterleri ve kitapları öğrencilerden topladılar ve geri dönüşüm için bunları sattılar. Bunlardan gelir elde etmeye çalıştılar. Okullar şu an kendi bütçelerini zorunlu harcamalar için kullandığından eğitim ve öğretimde diğer kalemlere ayırabilecekleri çok ciddi bir bütçe yok."

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NEDİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre, devlet okullarında görev yapan öğretmenlere her eğitim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde eğitim yılına hazırlık ödeneği veriliyor.

Eğitim ödeneği, fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödeniyor. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan bu ödeneğe, Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre her yıl zam yapılıyor.