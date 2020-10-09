Eğitimci Vali'den kitap okuma alışkanlığını artırmak için 'Kitap Aksaray' projesi - Son Dakika

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, kentte kitap okuma alışkanlığını artırmak için 'Kitap Aksaray' adlı bir proje başlattı. Proje kampanyasında bugün kent meydanına kurulan stantlara şu ana kadar yaklaşık 100 bin kitap bağışı yapıldı. Vali Aydoğdu, "Sipariş verilen kitap ücretsiz olarak kişiye teslim edilecek. 15 gün içinde okuyup özetini sisteme yüklediğinde kitap, onun olacak ve ikinci kitabı alma hakkı olacak. Bu kitapları toplamak evet önemli ama bu kitapları okutabilmek ondan daha önemli" dedi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra uzun süre öğretmenlik yapan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken İçişleri Bakanlığı'nın en son kararnamesiyle Aksaray Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, kentte okuma alışkanlığını artırmak için 'Kitap Aksaray' adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında önce kitap bağışı yapılması için bugün 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda stantlar kuruldu. Şu ana kadar yaklaşık 100 bin kitap bağışı yapıldı. Bu kitaplar ise 'www.kitapaksaray.gov.tr' adlı internet adresindeki sanal kütüphaneye üye olanlara ücretsiz olarak teslim edilecek. 15 gün içinde kitabı okuyup özetini sanal kütüphanedeki sisteme yazdığı takdirde kitap okuyucunun olup, ikinci bir kitap alma hakkına kavuşacak.