Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret

04.02.2021 10:08

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampını ziyaret ederek engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampını ziyaret ederek engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Vali Aydoğdu, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Aksaray'da kampa giren Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek, antrenör Yusuf Kenan Kök'ten bilgi aldı.

Aydoğdu, daha sonra eşofmanlarını giyerek engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu, hayata sımsıkı sarılan ve hedeflere doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcuların her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için milli takımın kampını ziyaret ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ilk paralimpik kamp merkezi Aksaray'da. Misafirimiz olan Oturarak Voleybol Milli Takımı'mızın kampını ziyaret ettik. Sporcularımızla birlikte antrenman yaptık. Önemli olan kalpten engelli olmamaktır. İnsan azmettiği zaman tüm engellerin üzerinden gelebilir. Arkadaşlarımızı ziyaret etmek, onlarla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah arkadaşlarımız kamp sürecini çok iyi geçirerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Takımımızın başarıları daim olsun. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Çok keyif aldığımız bir maç oldu. Tüm ekibe başarılar diliyorum."

Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Kök ise ekim ayı içerisinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için Aksaray'da kampa girdiklerini ifade etti.

Ağustos ayına kadar burada kamp yapacaklarını anlatan Kök, "Bizleri ziyaret eden ve moral veren Valimiz Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Aksaray'ı kendi evimiz gibi görüyoruz. Çok sıcak bir ortamda kamp çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Aksaray'ın bize kattığı sinerjiyle Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaret, Vali Aydoğdu'nun sporculara tatlı ikramı ve hediye vermesinin ardından sona erdi.

Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampına Vali Hamza Aydoğdu'dan ziyaret

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Kaynak: AA

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