Son Dakika Haberleri: Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması

4 saat önce

Eğitim-Yazar Hacı Sarı, velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı eğitimdeki durumlarıyla değerlendirmemek gerekir" dedi.

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması, System.String[]
Eğitim-Yazar Hacı Sarı, velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı eğitimdeki durumlarıyla değerlendirmemek gerekir" dedi.

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle beraber velilere tavsiyelerde bulundu. Çocukların eğitimdeki durumlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Sarı, "Çocuklarımızı hiçbir zaman notlarla ve eğitimdeki durumlarla değerlendirmemek gerekir. Çocuklar, özellikle eğitimle ilgili değerlendirmelerden çok etkilenirler. Bundan dolayı övgüde ve yergide ölçülü olmakta fayda vardır. Durumu iyi olmayan öğrencilerimizi eleştirmek ve onları olumsuz etkilemek yerine arkadaş ortamında anne ve baba istişaresiyle olumsuz durumlarını geliştirici çalışmalar yapmak gerekir" dedi.

Sarı, "Öğrencilerimize de özellikle yeni gelişen sınav sisteminde okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yaz dönemlerinde mutlaka dinlenmelerini ve aynı zamanda da miskinliğe de düşmeden kitap okuyarak, etkinlikler yapıp yenilenerek yeni sezona bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Alman otomotiv devinin yeni fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:30:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]