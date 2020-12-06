Eğitimci-yazar Turgay Polat, Edirne'de velilere geleceğin mesleklerini anlattı - Son Dakika

Eğitimci-yazar Turgay Polat, Edirne'de velilere geleceğin mesleklerini anlattı.

Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı olan Polat, sanal konferans yöntemiyle Edirne Bahçeşehir Koleji velileriyle buluştu.

"Toplum 5.0'da ebeveyn olmak" adlı sunumunda Polat, bugün eğitim alan çocukların gelecek için hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencileri bugünün değil geleceğin insanları olarak yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Polat, velilere bakış açılarını çocuklarının üniversiteyi bitireceği zamanın perspektifine göre değiştirmeleri önerisinde bulundu.

Beş yıl sonra aktüerya danışmanlığı, yapay zeka uzmanlığı, robot mühendisliği, 3d yazıcı mühendisliği, bulut hesaplama uzmanlığı, giyilebilir teknoloji mühendisliği, veri analiz mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, robot koordinatörlüğü, epidemiyalog, psikoloji mühendisliği, gastro terapi gibi mesleklerin cazip olacağını ifade eden Polat, geçmiş yılların gelenekselliğinden farklı bakmayı başaranların iyi bir meslek sahibi olacaklarını kaydetti.

Polat, velilere çocukları için üst yetkinlik becerisi olarak saydığı algoritma, kodlama, nesnelerin interneti, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik, oyunlaştırma, game desing, tasarım odaklı düşünme yetkinliklerini kazanmaları için desteklenmeleri önerisinde bulundu.