Son Dakika Haberleri: Eğitimciler, Başkan Gürbüz'ü Ziyaret Etti

Eğitimciler, Başkan Gürbüz'ü Ziyaret Etti

28 dakika önce

Foça'da görev yapan eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

Eğitimciler, Başkan Gürbüz'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Foça'da görev yapan eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Foça Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Gürbüz'ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz, "Foça Belediyesi her zaman, gelecek nesillerimizin mimarı, kıymetli öğretmenlerimizin yanında olacaktır"dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:39 Kaynak: İHA
Fatih Gürbüz, Foça, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Akgün'den Mevlüt Uysal'ın İddialarına yanıt: 4 Bin 459 Seçmen Kaydı Güncellenmiştir 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimciler, Başkan Gürbüz'ü Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]