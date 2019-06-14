Son Dakika Haberleri: Eğitimciler dualarla yad edildi
Son Dakika Güncel Haber

Eğitimciler dualarla yad edildi

2 saat önce

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından Büyük Cami'de düzenlenen programda, vefat eden eğitimciler dualarla yad edildi.

Eğitimciler dualarla yad edildi, System.String[]
Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından Büyük Cami'de düzenlenen programda, vefat eden eğitimciler dualarla yad edildi.

Program hakkında bilgi veren Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "Bu akşam Samsun Büyük Camimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızda Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube olarak ilimizde vefat etmiş olan sendikamızın üyesi, üyelerinin yakınları, üyelerimizin haricinde çalışırken vefat etmiş eğitimcilerimiz için sendikamızın kurucusu Merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin kuruluşundan bugüne gelinceye kadar rahmeti rahmana kavuşmuş tüm dava arkadaşlarımız, teröre kurban verdiğimiz Şehit Aybüke öğretmenlerimiz, Şehit Necmettin öğretmenlerimizin ruhları için, 17 ilçemizde imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimiz tarafından okunan 40 hatmi şerifi dualadık. Bu vesile ile okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine ülkemizde yaşanan terör belasının son bulmasını, öğretmenlerimizin, güvenlik güçlerimizin acısını yaşamadığımız günlere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi. Programa milli eğitim müdürleri, sendikacılar, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Memur Sen, Eğitim Bir Sen, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimciler dualarla yad edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]