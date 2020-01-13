Eğitimciler Erciyes'te buluştu - Son Dakika
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Eğitimciler Erciyes'te buluştu

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, üyeleriyle birlikte Erciye Dağı'nda bir araya geldi.

Eğitimciler Erciyes'te buluştu, System.String[]

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, üyeleriyle birlikte Erciye Dağı'nda bir araya geldi.


Eğitimciler bir dönem boyunca yoğun çalışmasının sonunda bir araya gelerek Erciyes Dağı'nda kayak ve kızak yaparak yorgunluk attılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitimcilerimiz çok yoğun çalıştılar, aileleriyle birlikte Kayseri'mizin en önemli turizm ve kayak merkezi olan Erciyes Dağı'nda gün boyu eğlendiler. Eğitim Bir Sen olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız Erciyes Buluşmamamızı gerçekleştirdik, üyelerimiz kayak yaptılar, Çocuklar kızak yaparak eğlendiler. Sendika olarak üyelerimize sucuk ekmek, ikram ettik" ifadelerini kullandı.


Aydın Kalkan, "Erciyes Dağı ve kayak merkezi şehrimizin en önemli turizm mekanlarındandır, bu güzellikten üyelerimizin istifade etmeleri için her yıl bu mekanda bir araya geliyoruz. Eğitim Bir Sen olarak üyelerimizin sosyal, özlük haklarının mücadelesini veriyoruz, eğitimciler olarak dinlenmeyi, birlik içerinde hayatın ve şehrin stresinden uzaklaşmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üyelerimiz için farklı tatil mekanlarıyla indirim anlaşmaları yaptık, tüm gayretimiz Kayseri'nin eğitiminin daha ilerilere gidebilmesi içindir" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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