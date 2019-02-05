Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi
18 dakika önce
Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.
Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:13
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