Son Dakika Haberleri: Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi

Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi

18 dakika önce

Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.

Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi, System.String[]
Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:13 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İngiltere, Londra, Ekonomi
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