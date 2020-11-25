Eğitimciler, öğretmenleriyle çekildikleri fotoğraflarla sergi açtı - Son Dakika

Sakarya Anadolu Lisesi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü nostaljik bir kutlama ile geçirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul müdürü Nil Nilgün Uygul'un organize ettiği kutlama programında, öğretmenlerin ilköğretim hayatlarında öğretmenleriyle çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.
Okul bahçesindeki sergide Sakarya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, çocuklarının eğitimi için salgın döneminde de özveriyle görev yapan öğretmenlerine günün anısına hazırladıkları hediyelerle teşekkür ettiler.
Kutlamada müzik öğretmeni Emrah Sunter, kimya öğretmeni Mete Yazar ve edebiyat öğretmeni Kemal Erişir'in müzik dinletisi büyük beğeni topladı.
- Kaynak: AA
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