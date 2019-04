Eğitimciler Yeditepe'de Buluşuyor

Yeditepe Üniversitesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimcileri üniversite yıllarına götüren etkinliği "Back to University", bu yıl yaklaşık 500 eğitimciyi üniversitede buluşturacak.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, üniversite "Back to University" organizasyonu, 5-7 Nisan ve 12-14 Nisan'da gerçekleştiriliyor.



Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimciler, yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri dönüyor. Kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılan eğitimciler, ders saatinde sınıflara giriyor, deneyler yapıyor, bölümlerle ilgili bilgiler alıyor. Yeditepe Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimciler, kampüste olmanın keyfini çıkarıyor. Etkinliğin ilk haftasına 130 okuldan, 230 eğitimci katıldı.



"Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, lisans programlarındaki öğrenci sayısıyla ve lisans programlarının çeşitliliğiyle Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduklarını belirtti.



Back to University kapsamında eğitimcilerin, üniversitenin 13 fakültesinde bulunan 72 bölümünde, farklı alanlarda seçtikleri derslerle üniversiteyi deneyimleme olanağı bulacağını bildiren Aydın, şunları kaydetti:



"Akademik iş birliklerimiz ve uluslararası anlaşmalarımızla, öğrencilerimize dünya vatandaşı olabilecekleri bir gelecek sunmak üzere kendimizi şekillendiriyoruz. Üniversitemizin programlarını bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz. İngilizce eğitimin yanı sıra 7 farklı dil öğrenme olanağı sunuyoruz. Disiplinlerarası eğitime ve bütün programlarda çift ana dala önem veren bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz herhangi bir programı kazandıktan sonra, aynı zamanda başka bir alanda eğitim almak istiyorsa çift ana dal ya da yan dal programlarından yararlanabiliyor."



Nöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi Kurucusu ve Yönetici Ortağı Uzman Dr. Kerem Dündar da, etkinlik kapsamında "Beynim Eğitimde" konulu bir seminerde, beyinle ilgili çok çarpıcı bilgiler sundu. Herkesin aynı beyne sahip olduğunu belirten Kerem Dündar, "Siz öğretmenlerin çocuklara öğretmesi gereken şey, zaten beyinlerinde bir yetenek var, onu kendileri için kullanmayı öğretmek. Öğretmenlerin ikinci işi de, bu organın nasıl kullanılacağını öğretmek." ifadelerini kullandı.



Kerem Dündar, duyuların beyne oyun oynayabildiğini belirterek, duyuların dünyayı tam olarak algılamaya yetmediğini vurguladı. Duyuların oynadığı oyunların ardından ortaya çıkan bilginin "zannetme" olarak ifade edilebileceğini kaydeden Dündar, biliminin amacının "Benim zannettiğim şey doğru mu" sorusunun yanıtını bulmak olduğunu belirtti.



"Bugün beğendiğiniz insanları da sizlerden biri eğitti" ifadesini kullanan Dündar, "Çocukların beyinleri aynı, onlar sizin gözünüzde ayrılıyor. Öğretmenler bütün çocukların umududur." ifadelerini kullandı.

