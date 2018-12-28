Eğitimciler Yılların Yorgunluğunu Bağlama Kursunda Atıyor

Eğitimciler yılların yorgunluğunu bağlama kursunda atıyor Bağlama kursuna gelen emekli din görevlisi Ekrem Taşçı: "Ben görevdeyken, görevime bir söz gelmesin diye bu işi yapmadım. İçimde hep bir ukde olarak kaldı" "Emekli olduktan sonra emekli insan olarak ne yapacağım.

Eğitimciler yılların yorgunluğunu bağlama kursunda atıyor

Bağlama kursuna gelen emekli din görevlisi Ekrem Taşçı: "Ben görevdeyken, görevime bir söz gelmesin diye bu işi yapmadım. İçimde hep bir ukde olarak kaldı"

"Emekli olduktan sonra emekli insan olarak ne yapacağım. Böyle işlerle meşgul oluyorum"



MANİSA - Manisa'da çocukluk hayalleri olan bağlama merakını gerçekleştirmek isteyen çoğunluğu eğitimci kursiyer, 60'ından sonra bir araya gelerek, kursa katıldı. Aralarında emekli imamın da bulunduğu 15 kursiyer aldıkları eğitim sayesinde adeta bağlama ustalarına taş çıkartıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukluk hayalleri olan bağlama merakını yerine getirmek için bir araya gelen il milli eğitim müdürlüğü personeli, ilçe halk eğitim merkezinin yolunu tuttu. 60'ından sonra ellerine aldıkları bağlamaları ile kursuna giden eğitimciler, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2 aylık 15 eğitimci kursiyer, usta öğreticileri Mustafa Kılınç eşliğinde, bağlama ustalarına taş çıkartıyor.

"Görevime söz gelmesin diye bu işi yapmadım"

Kursiyerler arasında bir de emekli imam yer alıyor. Çocukluğundan beri bağlama çalmayı istemesine rağmen görevi sebebiyle yanlış anlaşılmamak için içinde ukde kaldığını söyleyen 63 yaşındaki emekli din görevlisi Ekrem Taşçı, "Ben diyanette resmi olarak 35 yıl görev yaptım. İstanbul'dan emekliyim. İstanbul'dan buraya geldim. Çocukluk yaşlarımdan bu yana bağlamaya merakım vardı. Görevim nedeniyle yapamadım. Emekli olduktan sonra buraya geldiğimde, burada böyle bir kurs olduğunu gördüm. Müracaatım kabul edildi. Burada arkadaşlarla beraber devam ediyoruz. Ben görevdeyken, görevime bir söz gelmesin diye bu işi yapmadım. İçimde hep bir ukde vardı ama emekli olduktan sonra emekli insan olarak ne yapacağım. Böyle işlerle meşgul oluyorum. Bu saatten sonra bir yerde de çalışamam. Bilgisayar kursuna, Osmanlıca kursuna gittim. Şimdi de bağlama kursuna geliyorum. Kendimi böylece deşarj ediyorum." diye konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kursiyer Enver Kök ise, "Biz meraklıydık. Böyle bir şans doğmadı. Çok istiyorduk. Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bir kursa gidelim diye karar aldık. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz ile görüştüğümüzde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bu yaştan sonra öğrenmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu yaşıyoruz." dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü hayat boyu öğrenme bölümünde görev yapan bir diğer kursiyer Cihan Özyurt, kursa gelerek stres attıklarını kaydetti.

Bağlama Kursu Öğreticisi Mustafa Kılınç, kursiyerlerin yaşına rağmen 2 ayda önemli ölçüde yol kat ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Ekimde başlayan bir kursumuzdu. Arkadaşlarımız yaklaşık 2 aydır kursa geliyorlar. Yaşlarına rağmen baya bir yol kat ettik. Hem çalıyor hem nota öğreniyoruz, bunun yanında da ses eğitimi almış oluyoruz. Bununla birlikte hem çalıp hem söylüyoruz. Diğer öğrencilerime göre zaman zaman zorlanıyorum. Aramızdaki iletişim sevgi, saygı ve sıcak bir ortamda olduğu için çok da zor olmuyor."

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Orhan Çelik de, başvurdukları sürece vatandaşlara kurs açmaya hazır olduklarını ifade etti.

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