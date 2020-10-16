Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek

16.10.2020 09:23
Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik basın açıklaması düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik basın açıklaması düzenlendi.

Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında 'Sağlık Çalışanları Halk Kahramanımızdır' pankartları asıldı.

Eğitimciler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Kahta ilçe Temsilcisi İsmail Tümer, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte her türlü fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için buradayız. Bizler her daim sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Çünkü sağlık çalışanları bizim kahramanımızdır. Eğitim Bir Sen Kahta Temsilciliği olarak öncelikle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Adıyaman ve ilçelerimizde pandeminin yoğunlaştığı bu dönemde Eğitim Bir Sen Kahta Temsilciliği her zaman sağlık çalışanlarının yanında ve destekçisi olacaktır. Dünyada pandemi mücadelesini en başarılı şekilde yürüten ülkemiz sağlık çalışanlarının bu başarılı çalışmalarını canı gönülden takdir ediyor ve alkışlıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra sağlık çalışanlarını ayakta alkışlayan eğitimciler daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı. - ADIYAMAN

Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek
Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek
Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek

Kahta Devlet Hastanesi, Eğitim Bir Sen, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

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