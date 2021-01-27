Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi - Son Dakika

Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi

27.01.2021 11:25

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul ile üniversitelerin 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlere öncelikli olarak Kovid-19 aşısı uygulanması önerisinde bulundu.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul ile üniversitelerin 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlere öncelikli olarak Kovid-19 aşısı uygulanması önerisinde bulundu.

Pehlivanoğlu, Dernek tarafından Kovid-19 nedeniyle eğitim alanında yaşanan kayıplara dikkati çekmek için "Geleceğimiz Tehdit Altında Okula Dönmek Zorundayız" sloganıyla bugün başlatılan kampanyanın detaylarını AA muhabirine anlattı.

Bireyin sağlığı ile geleceği arasındaki dengenin sağlanmaması durumunda bir neslin felaketine yol açılabileceğini belirten Pehlivanoğlu, salgın sürecinde bütün dünyada, birçok alanda olduğu gibi eğitimde de öğrenme kriziyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Pehlivanoğlu, özellikle 15 yaş altı, aile geliri düşük ve erişim imkanları zor olanlar ile özel eğitim görmesi gereken çocuklar gibi dezavantajlı gruplar için eğitimdeki adaletsizlik uçurumunun artık kapatılamaz bir noktaya geldiğini belirtti.

Daha önce yaşanan öğrenme krizinin artık bir öğrenme yoksulluğuna dönüştüğünü anlatan Pehlivanoğlu, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler, Güney Amerika'daki birkaç ülke ile Türkiye'nin dışında Kovid-19 ile mücadele sürecinde okulları tamamen kapatan ülkenin olmadığını kaydetti.

"Öğrenme kayıpları bir felakete yol açabilecek noktaya geldi"

Okulların bütün ülkelerde en son kapatılan yerler olduğunu ve geleceğe ait sorumlulukların yerine getirilmesi için yüz yüze eğitime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, eğitime erişim imkanının yanı sıra konsantrasyon sorunu yaşayan öğrencilerin bulunduğunu, bu öğrenme kayıplarının artık sınıra ve bir felakete yol açabilecek noktaya geldiğini ifade etti.

Pehlivanoğlu, salgın sürecinde eğitim alanında yaşanan sorunların arasında çocukların sağlığı ve ülkelerin geleceğine etkisi gibi durumların bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Önerimiz şu, okullar ve yükseköğretim 15 Şubat'ta tamamen eğitime başlamalıdır. Başlayamıyorsa Sağlık Bakanlığımızın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından yararlanılabilir. Pandeminin yüksek olduğu yerlerde okulları açamayabilirsiniz ama köylerde ilçe bazlı bir yönetime gidilebilir. Bu ne demek? Ankara'dan aldığımız kararla bütün okulları kapatmak değil, ilçeler bazında aldığımız bir yönetişimle okul yönetimini yapmalıyız."

"10 yaş altı için 2 yıla yayılacak yeni müfredat yapılması lazım"

Salgının yoğun olmadığı yerlerde okulların yüz yüze eğitime tam kapasiteyle açılması gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir okul 100 gün eğitim yapıp bir okul 80 gün eğitim yapacaksa işte orada yaz aylarından yararlanmalıyız. Çünkü Almanya, İngiltere gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz tatili 6 hafta, bizde 13 hafta. Gerekirse fedakarlık yapıp yaz aylarında eğitime devam etmeliyiz ki çocuklarımız geçmiş gibi yapmasın. 10 yaş altının, yaşanan eğitim kaybını kapatması imkansız. Onun için 'Bu sınıfı geçmişlerdi.' gibi bir yaklaşım kolaycılık ve riskli bir yaklaşım olur. 10 yaş altı için 2 yıla yayılacak yeni bir müfredat yapılması lazım ki Kovid-19 sürecinde öğrenemediklerini 2 yıllık süreçte kazansınlar."

Kampanyanın ana maddelerinden birinin de öğretmenlerin öncelikle aşılanması önerisi olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, "Okulları açmazsak bugünkü nesli yarın kaybetme riskimiz çok yüksek ama bu eğitimi verecek öğretmenlerimizin de sağlıklı olduklarından emin olması lazım. Çocukların bulaştırıcılık riskinin öğretmen tarafından taşınmaması gerekiyor. Onun için TED olarak önerimiz, A2 birinci grubuna öğretmenlerimizin alınmasıdır." açıklamasında bulundu.

Pehlivanoğlu, dünya genelinde ülkelerin sağlık ile gelecek arasındaki ekonomik dengeyi korumaya çalıştığını ancak bunu yaparken "gelecek", "çocuk" ve "öğrenci" kavramlarını ikinci plana atmadığını vurgulayarak, "İyi bir planlamayla okullarımızı bir an önce açalım. TED olarak hep şunu söylüyoruz, okul sokaktan daha güvenlidir. Çocukları sokakta başıboş, kontrolsüz şekilde Kovid-19 ile karşı karşıya getireceğimize, okulda kontrollü, öğretmenin, müdürlerin, müdür yardımcılarının gözetiminde eğitimlerine devam etmelerini sağlayalım." dedi.

Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi
Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi
Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi
Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi

Türk Eğitim Derneği, Güney Amerika, Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi - Son Dakika


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