Son Dakika Haberleri: Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'
Son Dakika Güncel Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir' - Son Dakika

Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına hızlı müdahalenin sağlanması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturulduğunu açıkladı.

Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir', System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına hızlı müdahalenin sağlanması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturulduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğini hazırlayan öğretmenler olarak birinci önceliklerinin, dağılmış saygı ve sevgi çerçevesini acilen yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, öğretmenlere şiddete karşı yeni yasal düzenleme için bakanlıklar arasında iş birliğine gidildiğini belirtti. 'Kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemine vurgu yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için 'kırmızı tebeşir' mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık. Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi, şikayete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarımızda öğrenci-veli-öğretmenler arasında daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi için görüşme ve ziyaretçi ortamları oluşturulması için çalışmalar başlattık. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum."


Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:58:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]