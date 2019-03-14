Son Dakika Haberleri: Eğitimcilere Sıfır Atık Projesi Anlatıldı

Eğitimcilere Sıfır Atık Projesi Anlatıldı

1 saat önce

Düzce Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilde görev yapan öğretmenlere eğitim düzenledi.

Eğitimcilere Sıfır Atık Projesi Anlatıldı, System.String[]
Düzce Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilde görev yapan öğretmenlere eğitim düzenledi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarına başladı. Atıkların en aza indirilmesi ve geri dönüşüm sisteminin düzenli bir biçimde oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde il genelinde görev yapan öğretmenlere eğitim semineri düzenlendi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile konu hakkında seminer verecek olan mühendisler ve öğretmenlerin katıldığı eğitim toplantısında atıkların doğal yaşama verdiği zarardan yola çıkılarak atık miktarının en aza indirilmesi ve ayrıştırılarak geri dönüşümlerinin sağlanması konusunda bilgiler aktarıldı. Özellikle atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekilen toplantıda Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasına atıfta bulunularak geri dönüşüm konusunda çocukları özendiren uygulama ve etkinliklerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Konuyla ilgili yapılan açılış konuşmalarının ardından ilgili mühendisler katılımcı öğretmenlere atıkların ayrıştırılması konusunda bilgiler aktardı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimcilere Sıfır Atık Projesi Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]