Eğitimde 1 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Eğitimde 1 milyon liralık yatırım

26.03.2021 11:08

Eğitimde verimliliği yüz yüze eğitim seviyesine çıkaran 'hibrit sınıflar' 1 milyon lira yatırımla Altınbaş Üniversitesi tarafından hizmete sunuldu.

Eğitimde verimliliği yüz yüze eğitim seviyesine çıkaran 'hibrit sınıflar' 1 milyon lira yatırımla Altınbaş Üniversitesi tarafından hizmete sunuldu.

Üniversitenin Bakırköy Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılışa, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan katıldı. Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Engin Türkmen anısına açtıkları yeni hibrit sınıf, konferans salonu, uzaktan eğitim alanı ve yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Pandemi dönemi sağlık tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törende, hayatını kaybeden Dr. Engin Türkmen'in eşi Ceyda Türkmen de hazır bulundu.

"HAREKETLİ KAMERALARI, DİJİTAL KÜRSÜLERİYLE TAM DONANIMLI DERSLİKLER"

Eğitime açtıkları hibrit sınıfın, aynı anda hem yüz yüze hem de online olarak ders verebilmesi için güncel teknolojiyle donatılan çok özel bir derslik olduğunu belirten Ali Altınbaş, "Hibrit sınıflarımız, klasik sınıflardan farklı olarak; hareketli kamera, stüdyo tipi mikrofonlar, ikincil bir görüntüleme ve projeksiyon sistemi ve tüm bu donanımlar ile entegre çalışan dijital kürsüler ile donatıldı. Öğretim üyelerimiz, hibrit sınıfta yer alan tüm bu teknolojik donanımı tek bir noktadan kontrol edebilirlerken hem sınıftaki öğrencilerle hem de online olarak derse katılan öğrencilerle aynı anda etkileşimde bulunma imkanına sahip oluyorlar" diye konuştu.

"HİBRİT SINIFLAR BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK"

Hibrit sınıfların bu süreçte küçük çok önemli bir açığı kapatacağını söyleyen Altınbaş, "Hibrit sınıflarımız üç temel amaca hizmet ediyor; öğrencilerimizin azaltılmış gruplar halinde yüz yüze eğitim görmeleri; herhangi bir nedenle yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerin, sınıfta işlenmekte olan derse sanki sınıftaymışçasına online olarak katılmaları ve öğretim üyesinin, fiziksel veya online katılım gösteren öğrencilerin tamamıyla aynı anda iletişime geçerek temel ders araç ve gereçlerini, ek bir çaba sarf etmeksizin tüm öğrencileri için kullanabilmesini sağlıyor. Özet olarak hibrit sınıflardaki amacımız; sınıfta olmayan öğrencilerimize de kendilerini sınıfta gibi hissettirmek ve sınıfta aldıkları eğitime online olarak erişebilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 9 HİBRİT SINIF OLUŞTURDUK"

Daha verimli bir öğrenme hedefi doğrultusunda 'hibrit sınıfları' en yüksek teknolojiyle donattıklarını belirten Ali Altınbaş sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Altınbaş Üniversitesi olarak hibrit sınıflar için 1 milyon TL'ye yakın bir yatırım yaptık. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey ve Gayrettepe Yerleşkelerinde 3, Bakırköy Yerleşkesinde 2 ve Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'de 1 hibrit sınıf olmak üzere toplam 9 hibrit sınıf açtıklarını söyleyen Ali Altınbaş, ayrıca kampüslerde yer alan 2 konferans salonunu da hibrit teknoloji ile donattıklarını, bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olan konferans, seminer ve sempozyumların da hibrit olarak yapabileceğiz."

HİBRİT SINIFLARDA HANGİ DONANIMLAR VAR?

Hibrit sınıfların özellikleri hakkında ise şu açıklamalar yer aldı:

"Altınbaş Üniversitesinin uzaktan eğitimde verimliliği yüz yüze eğitim seviyesine çıkartmak amacıyla hazırladığı hibrit sınıflar, öğrencilerin kendilerini sınıfta hissedecekleri daha verimli bir öğrenme süreci için özel teknolojik ekipmanla donatıldı. Hibrit eğitim için modüle edilen sınıflarda şu teknik donanımlar oluşturuldu. Yüksek ışık gücü ve yüksek çözünürlüklü lazer projeksiyon, sınıftaki sesleri algılamak üzere 2 ortam mikrofonu, her yöne dönebilen kamera, estetik ve teknolojik bir tasarıma sahip olan akıllı kürsü, dokunmatik özellikli geniş ekran ve entegre bilgisayar, tüm sistemin yönetilebilmesi için özel olarak tasarlanmış kumanda sistemi, hibrit sınıflar ile uyumlu amfilikatör, mikser ve görüntü ve ağ anahtarlama sistemleri bulunuyor."

Eğitimde 1 milyon liralık yatırım
Eğitimde 1 milyon liralık yatırım
Eğitimde 1 milyon liralık yatırım
Eğitimde 1 milyon liralık yatırım

Ali Altınbaş, Çağrı Erhan, Yatırım, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitimde 1 milyon liralık yatırım - Son Dakika


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