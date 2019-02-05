Eğitimde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları" Kursu Sona Erdi

Lüleburgaz'da "Eğitimde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları" kursu sona erdi.

Lüleburgaz'da "Eğitimde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları" kursu sona erdi.



Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen kursun ardından Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle, kursta başarılı olan 20 öğretmene sertifikaları verildi.



Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, törende yaptığı konuşmada, "Eğitimde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları" kursunun başarıyla tamamlandığını söyledi.



Kursun 49 saat sürdüğünü anımsatan Çetin, kursta, 3D modellemeye giriş, unity ile sanal ve artırılmış gerçeklik, uygulama geliştirme atölye çalışmalarının yapıldığını belirtti.



Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi açısından projenin önemli olduğunu anlatan Çetin, "15 günlük tatilin 7 gününü arkadaşlarımız burada geçirdi. Öğretmenlik özveri ister, fedakarlık ister. İşte bunun en güzel örneği. Eğitimde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları kursu çok önemliydi. Öğretmenlerimize burada hızlandırılmış bir eğitim verdik. İnşallah bu kursun faydasını önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.



Daha sonra öğretmenler tarafından hazırlanan artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları gösterimi yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu

İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı