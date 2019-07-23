Son Dakika Haberleri: "Eğitimde başarısız olanın üretimde şansı olmaz"
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"Eğitimde başarısız olanın üretimde şansı olmaz"

15 dakika önce

Ankara Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe, üniversite adaylarının 12 yıllık temel eğitimden sonra girdikleri sınavda sergilemiş oldukları performansı, Türkiye'deki işsisizlik rakamlarıyla birlikte Euronews'e değerlendirdi

Geçen hafta üniversite giriş sınav sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava giren öğrencilerin hangi konularda kaç soruyu doğru yanıtladıklarına ilişkin bir analiz yayınladı.

Buna göre sınavı geçerli sayılan 2 milyon 390 bin üniversite adayı temel matematik alanında sorulan 40 soruya ortalama 5,7 doğru yanıt verirken, fen bilimleri alanında sorulan 20 soruya ortalama 2,5 doğru yanıt verdi. Diğer alanlarda da gözle görülür bir başarıdan söz etmek mümkün değil.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:22 
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