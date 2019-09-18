Eğitimde bir ilk: Milli eğitim müdürü sınıfta ders verdi

Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğretmenlere ışık oldu

Diyarbakır eğitimle şahlanıyor

Eğitimde yaşanan olumlu gelişmeler öğretmen ve öğrencileri mutlu ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kentte bir ilki gerçekleştirerek akademik kimliğiyle sınıfa girdi, öğrencilere ders anlattı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildiğinden itibaren eğitimde yeniliklerin meşalesini yakan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, bir ilki gerçekleştirerek rast gele bir okula girip öğrencilere akademik kimliğiyle ders anlattı. İl milli eğitim müdüründen ders alan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, heyecanlı oldukları görüldü. Yıl sonuna kadar 120 civarında okulda ders vermeyi hedefleyen Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ilk dersini Sur ilçesinde bulunan Melikahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıflara psikoloji dersi işledi.

"Öğretmenlerimizle bu sınıf ortamında bu havayı teneffüs etmemiz lazım"

İl Müdürü sıfatıyla burada olmadığını, aslında akademik unvanıyla liselerde bu dönem boyunca ve gelecek dönem boyunca çeşitli derslere gireceğini belirten Doç. Dr. Feysel Taşçıer, "Çocuklarla dersin ortamını ve bilgesini elimden geldiğince, bilgim yettiğince paylaşmaya çalışacağım. Tabi il müdürü olmam hasebiyle aynı zamanda bu Diyarbakır'a çocuklarımıza daha fazla dokunabilmek için, daha fazla görünebilmek için sahada olmam gerektiğini düşündüm. Çocuklarımıza vereceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizle bu sınıf ortamında bu havayı teneffüs etmemiz lazım. Bu vesile ile buradayız. Bugün psikoloji dersimizi işliyoruz. Diyarbakır'ın lise çağındaki öğrencilerimizin özellikle ergenlik yaşındaki çocuklarımızın pek çok risk alanları var. Diyarbakır aynı zamanda şiddetle, terörle çeşitli dezavantajlarla anılan bir şehrimiz. Ama biz bunu değil, daha çok olumlu yönleriyle, Diyarbakır'ın pek çok güzelliğiyle yeni nesillerimiz üzerinden çeşitli avantajlara çevirmek ve geliştirmek arzusundayız. Geldiğimiz günden beri hep bunu yapmaya çalışıyoruz ve çocuklarımızla buluşmaları biz hep verimli geleceğe dair planlar, hesaplar ve mesleki gelişim temalarıyla sürekli ayakta diri tutmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın şiddetten, terörden ve diğer pek çok onları sınıf ortamından, okul ortamından uzaklaştıracak eylemlerden uzak tutmamız lazım. Bu şehrimize, Diyarbakır'a verebileceğimiz, bu ülkemize verebileceğimiz en iyi değer olduğuna inanıyorum. Bizim bunu geliştirmemiz lazım" dedi.

Sınıfta milli eğitim müdürünü öğretmen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Haftada üç okulda derse katılarak öğrencilere ders vereceğini söyleyen Doç. Dr. Taşçıer, "Önümüzdeki haftalardan itibaren de yarım gün okullarımızda müdürlük yapmaya çalışacağım. Derslerimize girerken tabi benim akademik alanımın etrafında gelişebilecek konuları özellikle seçtim. Ama bunun dışında zaten diğer okullarımıza sürekli buluşmalar yapıyorum. Açılışlar ve diğer etkinliklere katılıyorum öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Ama tahminen 120 civarında okulumuzu yıl sonunda ders verecek bir etkinlikle ziyaret etmiş olacağım" diye konuştu.

"Bu uygulama sanıyorum Türkiye ve Diyarbakır için bir ilk olacak"

İl Müdürü olması hasebiyle sahada olması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Feysel Taşçıer, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim öğretim ortamımızı biz yerinde gözlemlediğimiz sorunlarla çözebileceğimize inanıyoruz. Öğretmenlerimizle, öğretmen hocalarımızla, idarecilerimizle sürekli bir arada olmamız lazım. Müdürlük yapmamın o avantajı olacaktır. Okulla, yönetici idareci arasındaki o koordinasyonun nasıl geliştiğine dair gözlemlerimizi, birikimlerimizi ve sorunları yerinde duyup görebileceğiz. Çözümler geliştirebileceğiz. Tabi bu uygulama sanıyorum Türkiye ve Diyarbakır için bir ilk olacak. Biz bunu geliştirerek, sürdüreceğiz. Çünkü öğretmenlerimizde bize ulaşmak istiyor. Onlar bize ulaşacağına biz onlara önce ulaşmak istiyoruz. Yerinde okulunda, ortamında sorunları görmek, tespit etmek bize değişik bakış açıları kazandıracak. Bu inançtayız."

11. sınıf öğrencisi Hasan İşli ise milli eğitim müdürünün derslerine girmesini çok iyi bulduğunu, kendilerine faydası da olduğunu söyledi. İşli, "Bize psikoloji ile ilgili bir şeyler anlattı. Gerçeği biraz rahatladık. Mutlu olduk, herkes mutlu oldu. Bir heyecan geldi. İlk defa bizim okulda gerçekleşti. Çok güzel oldu mutlu olduk" şeklinde konuştu.