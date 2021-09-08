Eğitimde Covid-19 rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılması gereken uygulamalar' başlıklı rehberi görsellerle destekleyerek yeniden düzenledi.

Rehbere göre, sınıfta Covid-19 pozitif tespit edilen öğrenci, sağlık kuruluşunun takibinde olacak ve okula devam etmeyecek. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler, okula devam edecek. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az 2 kez semptom sorgulamaları yapılacak ve ateş ölçümleri gerçekleştirilecek. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.