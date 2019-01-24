Son Dakika Haberleri: Eğitimde Değişim Konferansı 16 Şubat'ta İzmir'de!

Eğitimde Değişim Konferansı 16 Şubat'ta İzmir'de!

39 dakika önce

Önceki yıllarda İstanbul'da gerçekleştirilen ve büyük beğeni kazanan Eğitimde Değişim Konferansı (EDK), bu yıl 16 Şubat Cumartesi günü İzmir'de gerçekleşecek.

Eğitimde Değişim Konferansı 16 Şubat'ta İzmir'de!, System.String[]

İstanbul dışında ilk defa farklı bir kentte gerçekleştirilecek olan EDK, öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik düzenlenen, tam günlü bir etkinlik.

Eğitimde Değişim Konferansı'nın önemli özelliklerinden biri, aralarında eğitimci, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu, Türkiye çapında son derece değerli konuşmacıların katılacak olması. Ayrıca katılımcılar hem atölyelerden hem de genel katılımdan dolayı iki farklı katılım belgesi alabilecekler. Konferansta eğitim dünyasının güncel konuları ve en önemli yenilikleri ele alınacak.

Konferansta birbirinden değerli eğitimcilerin gerçekleştireceği, yaklaşık üç saat sürecek olan atölyeler var. Katılımcılar, zengin seçeneklerden atölye seçerek uygulamalı eğitim alabilecekler. Devamında ise öğretmenlerin gerçekleştireceği yaklaşık 80 sunum ve ayrıca 4 farklı panel var. Çeşitli standların da yer alacağı etkinlikte eğitimciler tanışıp fikir alışverişinde bulunmak için de fırsat bulabilecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:32 Kaynak: Bültenler

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