Eğitimde değişimin anahtarları - Son Dakika

Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, "Her şeyi ezbere bilen, yapay zeka kullanan (AI) makinelerle yarışmak için ezberlemeyi temel alan eğitim programlarının yerine, bizi daha insan yapan sosyal-duygusal akıl ile donanmış kendine özgü insanları yetiştiren eğitim programlarına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada Kovid-19 sonrası dönemde eğitimin nasıl olacağı konuşulurken, bu konuda en önemli makalelerin yer aldığı Journal of Educational Change'de Yong Zhao ve Jim Watterston'a göre eğitimde değişimin başlayabilmesi için yapılması gerekenler bulunuyor.

Dünyanın birçok ülkesinde yer alan Kanada okul sistemi Türkiye'de kurulmuş, "gelecek yüzyılın eğitim modeli" olarak veli ve öğrencilere sunulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, "gelecek yüzyılın eğitim modeli"ni oluşturmak için Watterston ve Zhao'ya katıldığını bildirdi.

Eğitimin önümüzdeki yıllarda önemli değişikliklerden geçeceğini vurgulayan Karşit, şunları kaydetti:

"Burada öğrencileri etkileyecek en önemli değişiklik ise neyin, nasıl ve hangi seviyede öğrenileceğini belirleyen eğitim programlarında olacaktır. Öğrenciler, okulumuzda uygulanan Kanada eğitim sistemi, inquiry based learning ile yetkinlik temelli öğrenmeye doğru yönelerek beceri ve yeteneklerini daha da geliştirmektedir. Biz okullarımızın bulunduğu şehirdeki Anadolu liselerini ve özel okulları yetkinlik temelli öğrenme modelini deneyimlemeleri ve anlamaları için okulumuza davet ediyoruz. Önümüzdeki eğitim yılı içinde de okulumuzda yetkinlik temelli eğitimin, Kanada eğitim sisteminin eğitimlerini eğitimcilere vermeye başlayacağız.

Öğrencilerin eşit olarak teknolojiye ulaşabildiği bir ortam yarattığınızda eğitimdeki değişimi başlatmak için şu soruların yanıtlarını vermek gerekiyor. Her şeyi ezbere bilen, yapay zeka kullanan (AI) makinelerle yarışmak için ezberlemeyi temel alan eğitim programlarının yerine, bizi daha insan yapan sosyal-duygusal akıl ile donanmış kendine özgü insanları yetiştiren eğitim programlarına ihtiyacımız var. Aslında Kanada Okulları'nın da eğitim felsefesi budur. Eğitim, yaşam boyu öğrenmeye, mutluluğa, imkanlara ve insanlığa katkı sağlamanın bir yolu olarak görülmeli. Öğrencilerin bilinçli seçimler yapması, tutkuları ve benzersiz yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak için tüm eğitim hayatları boyunca tüm öğrenme alanlarına kapsamlı erişim ve öğrenmenin sağlanması gerekir. Bu amaçla eğitim sistemleri öğrencinin yeteneklerini geliştirmelidir. Öğrencilerin kendi tutku ve güçlü alanlarını geliştirecek esnek, yani bir öğrenme kalıbına sokmayan eğitim programlarına ihtiyaç var."

"Kanada Okulları'ndaki uygulama, soru sorma temelli, öğrenciyi merkeze alan, amaçlı bir pedagojik sistem"

Ayşen Karşit, okulda çocuklar ve yetişkinlerin bir arada bulunduğunu ancak okulun var olma sebebinin öğrenciler olduğunu unutmamak ve eğitim ortamını öğrenciye göre kurgulamak gerektiğini vurgulayarak, "Bu da pedagojinin önemini ortaya çıkarır. Öğrenci ile birlikte geliştirilen okulların ön plana çıkması gerekmektedir. Kanada Okulları'nda öğrenci; öğretmen ve velisi ile birlikte öğrenim kurumunun ortak sahibi olarak görülmektedir. Kanada Okulları'ndaki uygulama, soru sorma temelli (inquiry based learning), öğrenciyi merkeze alan, amaçlı bir pedagojik sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Online eğitimin, "tüm öğrencilerin hepsi bir yerde eğitim alır" kuralını yıktığını belirten Karşit, öğrencilerin, yaşıtları ile teknoloji sayesinde farklı zaman dilimlerinde de iletişim kurabildiğini, bunun da onların öğrenme aktivitelerini olumlu yönde etkilediğini aktardı.

Karşit, "Okullar da bunu dikkate alarak uzaktan öğretimin geleneksel saat dilimleri yerine, hem eş zamanlı hem de eş zamansız dersler düzenleyerek ilerleyebilir. Örneğin, Kanada Okulları'nda tüm öğrencilere aynı zamanda eğitim vermek yerine, öğretmenlerin yarattığı dersler öğrencilerle paylaşılıyor. Öğrenciler, küçük gruplar halinde rehberlik hizmeti ve akademik destekler alıyor. Böylece öğrenciler kendi projelerine vakit ayırabiliyor, öğretmenlerine de ihtiyaç olduğu zaman danışabiliyor. Öğrencilerin hepsinin aynı ders saatinde aynı dersi almaması, aslında öğrencinin kendi öğrenimleri üzerinde daha fazla özerkliğe sahip olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyadaki eğitimde söz sahibi olduktan sonra yaratılan motivasyon ile birçok ülkeyi geride bırakacak"

Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Karşit, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) skorlarının mutlaka değişeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"PISA skorlarına göre Finlandiya, Singapur gibi ülkelerden sonra gelen Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Portekiz Kovid-19 sonrası artık PISA'da yukarılarda yer alamayacak. Çünkü mevcut eğitim sistemlerini adapte etmeyi bırakın, ikisini bir arada kullanıp nasıl ilerleyebilecekleri konusunda da kendi içlerinde soru işaretleri var. Türkiye'deki veliler ve öğrencilerin teknolojiye adapte olmaları birçok ülkeye göre daha hızlı olduğu için aslında eğitimde ne kadar hızlı bir adaptasyon içerisinde olduğumuzu gözden kaçırmamamız gerekiyor.

Eğitimdeki değişimin anahtarlarını uygulamaya geçmeye başlamış olan Türkiye'miz, dünyadaki eğitimde söz sahibi olduktan sonra yaratılan motivasyon ile birçok ülkeyi geride bırakacaktır. Tüm eğitimcileri ücretsiz ve sertifikalı olan Kanada Okulları'ndaki 'Eğitimde Değişimin 3 Anahtarı' seminerine davet ediyorum. Katılımcılar, okulun web sitesindeki formu doldurarak bu eğitimden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar."