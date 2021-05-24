Eğitimde değişimin anahtarları - Son Dakika

Eğitimde değişimin anahtarları

24.05.2021 09:26
Eğitimde değişimin anahtarları, System.String[]

Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, "Her şeyi ezbere bilen, yapay zeka kullanan (AI) makinelerle yarışmak için ezberlemeyi temel alan eğitim programlarının yerine, bizi daha insan yapan sosyal-duygusal akıl ile donanmış kendine özgü insanları yetiştiren eğitim...

Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, "Her şeyi ezbere bilen, yapay zeka kullanan (AI) makinelerle yarışmak için ezberlemeyi temel alan eğitim programlarının yerine, bizi daha insan yapan sosyal-duygusal akıl ile donanmış kendine özgü insanları yetiştiren eğitim programlarına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada Kovid-19 sonrası dönemde eğitimin nasıl olacağı konuşulurken, bu konuda en önemli makalelerin yer aldığı Journal of Educational Change'de Yong Zhao ve Jim Watterston'a göre eğitimde değişimin başlayabilmesi için yapılması gerekenler bulunuyor.

Dünyanın birçok ülkesinde yer alan Kanada okul sistemi Türkiye'de kurulmuş, "gelecek yüzyılın eğitim modeli" olarak veli ve öğrencilere sunulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, "gelecek yüzyılın eğitim modeli"ni oluşturmak için Watterston ve Zhao'ya katıldığını bildirdi.

Eğitimin önümüzdeki yıllarda önemli değişikliklerden geçeceğini vurgulayan Karşit, şunları kaydetti:

"Burada öğrencileri etkileyecek en önemli değişiklik ise neyin, nasıl ve hangi seviyede öğrenileceğini belirleyen eğitim programlarında olacaktır. Öğrenciler, okulumuzda uygulanan Kanada eğitim sistemi, inquiry based learning ile yetkinlik temelli öğrenmeye doğru yönelerek beceri ve yeteneklerini daha da geliştirmektedir. Biz okullarımızın bulunduğu şehirdeki Anadolu liselerini ve özel okulları yetkinlik temelli öğrenme modelini deneyimlemeleri ve anlamaları için okulumuza davet ediyoruz. Önümüzdeki eğitim yılı içinde de okulumuzda yetkinlik temelli eğitimin, Kanada eğitim sisteminin eğitimlerini eğitimcilere vermeye başlayacağız.

Öğrencilerin eşit olarak teknolojiye ulaşabildiği bir ortam yarattığınızda eğitimdeki değişimi başlatmak için şu soruların yanıtlarını vermek gerekiyor. Her şeyi ezbere bilen, yapay zeka kullanan (AI) makinelerle yarışmak için ezberlemeyi temel alan eğitim programlarının yerine, bizi daha insan yapan sosyal-duygusal akıl ile donanmış kendine özgü insanları yetiştiren eğitim programlarına ihtiyacımız var. Aslında Kanada Okulları'nın da eğitim felsefesi budur. Eğitim, yaşam boyu öğrenmeye, mutluluğa, imkanlara ve insanlığa katkı sağlamanın bir yolu olarak görülmeli. Öğrencilerin bilinçli seçimler yapması, tutkuları ve benzersiz yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak için tüm eğitim hayatları boyunca tüm öğrenme alanlarına kapsamlı erişim ve öğrenmenin sağlanması gerekir. Bu amaçla eğitim sistemleri öğrencinin yeteneklerini geliştirmelidir. Öğrencilerin kendi tutku ve güçlü alanlarını geliştirecek esnek, yani bir öğrenme kalıbına sokmayan eğitim programlarına ihtiyaç var."

"Kanada Okulları'ndaki uygulama, soru sorma temelli, öğrenciyi merkeze alan, amaçlı bir pedagojik sistem"

Ayşen Karşit, okulda çocuklar ve yetişkinlerin bir arada bulunduğunu ancak okulun var olma sebebinin öğrenciler olduğunu unutmamak ve eğitim ortamını öğrenciye göre kurgulamak gerektiğini vurgulayarak, "Bu da pedagojinin önemini ortaya çıkarır. Öğrenci ile birlikte geliştirilen okulların ön plana çıkması gerekmektedir. Kanada Okulları'nda öğrenci; öğretmen ve velisi ile birlikte öğrenim kurumunun ortak sahibi olarak görülmektedir. Kanada Okulları'ndaki uygulama, soru sorma temelli (inquiry based learning), öğrenciyi merkeze alan, amaçlı bir pedagojik sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Online eğitimin, "tüm öğrencilerin hepsi bir yerde eğitim alır" kuralını yıktığını belirten Karşit, öğrencilerin, yaşıtları ile teknoloji sayesinde farklı zaman dilimlerinde de iletişim kurabildiğini, bunun da onların öğrenme aktivitelerini olumlu yönde etkilediğini aktardı.

Karşit, "Okullar da bunu dikkate alarak uzaktan öğretimin geleneksel saat dilimleri yerine, hem eş zamanlı hem de eş zamansız dersler düzenleyerek ilerleyebilir. Örneğin, Kanada Okulları'nda tüm öğrencilere aynı zamanda eğitim vermek yerine, öğretmenlerin yarattığı dersler öğrencilerle paylaşılıyor. Öğrenciler, küçük gruplar halinde rehberlik hizmeti ve akademik destekler alıyor. Böylece öğrenciler kendi projelerine vakit ayırabiliyor, öğretmenlerine de ihtiyaç olduğu zaman danışabiliyor. Öğrencilerin hepsinin aynı ders saatinde aynı dersi almaması, aslında öğrencinin kendi öğrenimleri üzerinde daha fazla özerkliğe sahip olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyadaki eğitimde söz sahibi olduktan sonra yaratılan motivasyon ile birçok ülkeyi geride bırakacak"

Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Karşit, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) skorlarının mutlaka değişeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"PISA skorlarına göre Finlandiya, Singapur gibi ülkelerden sonra gelen Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Portekiz Kovid-19 sonrası artık PISA'da yukarılarda yer alamayacak. Çünkü mevcut eğitim sistemlerini adapte etmeyi bırakın, ikisini bir arada kullanıp nasıl ilerleyebilecekleri konusunda da kendi içlerinde soru işaretleri var. Türkiye'deki veliler ve öğrencilerin teknolojiye adapte olmaları birçok ülkeye göre daha hızlı olduğu için aslında eğitimde ne kadar hızlı bir adaptasyon içerisinde olduğumuzu gözden kaçırmamamız gerekiyor.

Eğitimdeki değişimin anahtarlarını uygulamaya geçmeye başlamış olan Türkiye'miz, dünyadaki eğitimde söz sahibi olduktan sonra yaratılan motivasyon ile birçok ülkeyi geride bırakacaktır. Tüm eğitimcileri ücretsiz ve sertifikalı olan Kanada Okulları'ndaki 'Eğitimde Değişimin 3 Anahtarı' seminerine davet ediyorum. Katılımcılar, okulun web sitesindeki formu doldurarak bu eğitimden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar."

Yapay Zeka, Türkiye, Kanada, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitimde değişimin anahtarları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Uçakta fenalaşan Simge Sağın, 4 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Uçakta fenalaşan Simge Sağın, 4 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! "Reklamlar sona erdi, filme devam" paylaşımını eşi gördü Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız

Son Dakika Haberleri
09:32 AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti
09:26 Uyuşturucu kullandığı ileri sürülmüştü! Eurovision birincisi grubun solisti Damiano David, İtalya'da uyuşturucu testi olacak
09:24 İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide
09:22 İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesinde giriş-çıkışları yasakladı
09:21 Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi
09:19 ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi
09:18 Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım!
09:15 Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük
09:12 Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır
09:10 Uçakta fenalaşan Simge Sağın, 4 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide İki kadına ait cansız beden bulundu! Biri otomobilde, diğeri boş arazide         
09:24
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 şahsın Kasım 2019'da hastalandığı öğrenildi         
09:20
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu         
23:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler         
23:24
Yeni diziye başlayacak Özge Özpirinçci imaj tazeledi Yeni diziye başlayacak Özge Özpirinçci imaj tazeledi         
21:54
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı         
20:21
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Akülü araba ihtiyacı bahanesiyle kandırılan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldı Akülü araba ihtiyacı bahanesiyle kandırılan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldı         
12:17
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 09:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitimde değişimin anahtarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement