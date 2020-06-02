Eğitimde dijital dönüşüm: Harmanlanmış Öğrenme Modeli'ne geçiliyor - Son Dakika

Eğitimde dijital dönüşüm: Harmanlanmış Öğrenme Modeli'ne geçiliyor

Eğitim de koronavirüs ile birlikte dijital dönüşüme ayak uydurmada hızlanma sürecine geçti.

Eğitimde dijital dönüşüm: Harmanlanmış Öğrenme Modeli'ne geçiliyor, System.String[]

Eğitim de koronavirüs ile birlikte dijital dönüşüme ayak uydurmada hızlanma sürecine geçti. Bu kapsamda, İstanbul Aydın Üniversitesi, 'yüz yüze eğitim ortamının çevrimiçi öğrenme ortamı ve dijital araçlarla pedagojik olarak entegrasyonunu sağlamak' amacıyla 'Harmanlanmış Öğrenme Modeli'ne geçtiğini duyurdu.

21'inci Yüzyıl'da hayatın birçok bileşeni, dijital dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor. Şu anda üniversitede öğrenim gören ve "dijital yerli" olarak adlandırılan öğrencilerle, tamamen yüz yüze öğrenme şeklinde gerçekleştirilen eğitim, yerini yavaş yavaş, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde, çevrimiçi ortamlarla desteklenen öğrenme şekline bırakıyor. Yeni dönemde Türkiye'de ilk defa tüm birimleriyle bir 'dijital dönüşümü' gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014 yılından bu yana Eğitim Fakültesinde ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Harmanlanmış Öğrenme Modeli" ile ilgili alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan ve çevrimiçi yöntemlerle eğitime devam etmesi ve ciddi bir sorun yaşanmaması bunun kanıtı niteliğinde" diyen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu durum, yüz yüze öğrenmenin bir kenara atılması anlamına gelmiyor. Önümüzdeki süreç, eğitim ortamlarının önemli bir kısmının dijital platformlara geçeceği ve yüz yüze eğitimin internetten etkin bir şekilde destekleneceği bir dönemi beraberinde getirecektir" dedi.

"İKİ YÖNTEMİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın projenin amacını şöyle özetledi:

"Son dönemde yaşadığımız COVID-19 pandemisi nedeniyle başlatılan uzaktan ve çevrimiçi eğitim dönemi, bizlere, öğretmenler, öğretim elemanları ve öğrencilerin internet üzerinden pekala ders yapabileceğini gösterdi. Ancak okulu, sınıfı ve birebir iletişimi de tamamen göz ardı etmek yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle Eğitim Fakültemiz bünyesinde her iki yöntemin güçlü yönlerini bir araya getirerek hem çevrimiçi, hem de yüz yüze eğitimi entegre eden 'Harmanlanmış Öğrenme Modeli' projesini başlattık. Bu projeyle öğretmenin rol model olabildiği, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimini içeren yüz yüze eğitim modeli ile öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsızlaştırarak esneklik katan uzaktan eğitim modelinin bize uygun ve yenilikçi bir anlayış içinde harmanlayarak uygulamayı hedefliyoruz."

"YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM MODELİ OLUŞTURACAĞIZ"

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli de projeyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Yüksek teknolojik alt yapımız, kendi sınav sistemimizi ve öğrenme yönetim sistemimizi geliştirdiğimiz bilişim ve uzaktan eğitim alt yapımız, birçok bölümü akredite olmuş eğitim fakültemiz, uzman akademik kadromuz ve çok uluslu dinamik yapımızla, araştırma merkezlerimizin liderliğinde harmanlanmış eğitimi uygulayıp, bu alandaki AR-GE süreçleriyle yeni bir yükseköğretim modeli oluşturacağız. Projeyi YÖK kanalıyla diğer üniversitelerle de paylaşıp onların da katkılarıyla ulusal bir proje haline getirmeyi de hedefliyoruz."

"BU BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİDİR"

Proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, "Bu proje yüz yüze eğitimin teknoloji ile tamamen entegre edildiği, öğretimin dijital araçlarla zenginleştirildiği bir dijital dönüşüm projesidir" dedi.

Akgündüz, "Ayrıca, Türkiye'de bir üniversitenin tüm birimleriyle harmanlanmış öğrenmeye geçmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Öncelikli hedefimiz, her bölümün bazı derslerini harmanlanmış öğrenmenin alt modellerine uygun bir şekilde yüz yüze ve çevrimiçi öğrenmenin güçlü taraflarıyla birleştirerek öğretimi zenginleştirmektir. Bu anlayışla harmanlanmış öğrenmeyi tüm teorik ve uygulamalı derslerde kullanmayı ve eğitimi dijital ortamlarla zenginleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreç aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesinin bir AR-GE sürecidir. Bu süreçte İstanbul Aydın Üniversitesi olarak 'Harmanlanmış Öğrenme Modelini' kendi katkılarımızla eğitim sistemimize uyarlamayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm projesini YÖK'e de sunup, tüm üniversitelerimizin görüş ve katkılarını alarak, bu alanda Türk yükseköğretiminde önemli bir gelişim sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistemin nasıl işleyeceği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akgündüz sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendi öğrenme yönetim sistemimiz ile derslerin yüz yüze ortamda yapılan uygulamalarını, çevrimiçi öğrenme ortamındaki uygulama ve araçlarla entegre edeceğiz. Çevrimiçi öğrenme ortamının yüz yüze öğrenme ortamını tamamlaması ile öğrenciler evlerinden derse hazırlanabilecek ya da üniversitede gördükleri bir dersi çevrimiçi bir şekilde tamamlayabilecekler. Öğrenciler, yüz yüze ya da çevrimiçi ortamlarda proje ve problem tabanlı öğrenme çalışmaları gerçekleştirilirken, laboratuvarda ve atölyede uygulama yapabilecek, sınıf ortamında grup çalışmalarına katılabilecek. Harmanlanmış öğrenme projesi ile öğrenme zamandan ve mekandan bağımsız olarak daha esnek bir şekilde gerçekleşecek. Akademik personelimizi 7/24 geri bildirim sistemi sayesinde öğrenciler ile buluşturarak, öğrencilerimizin gelişimlerini dijital ortamda takip edeceğiz."

"ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONUN ARTMASI SAĞLANACAK"

"Bu sayede öğrenmeye yönelik motivasyonunun artması da sağlanacak" diyen Doç. Dr. Akgündüz, "İstanbul Aydın Üniversitesi bu projeyle öğrenciler arasındaki bireysel farkların azaltılmasını da hedefliyor. Nitekim her öğrenen yüz yüze ortamda aynı hızda öğrenememektedir. Bu proje ile öğrencilerin kendi hızında öğrenmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilmelerine de imkan sağlanacaktır. Aktif bir öğrenme ortamı ile öğrenenlerin istedikleri yerden istedikleri zaman dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde ulaşabilmesi mümkün olacaktır. Sınırların dijital ortamlarla kalktığı bir dünyada; bu proje ve benzer projelerin başarıya ulaşması, uluslararası öğrencilerin ülkemize yönelmesi için de bir fırsat olarak görülebilir" dedi.

2014'TEN BU YANA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Bu dijital dönüşüm projesinin adı, uluslararası literatürde "Blended Learning" Türkiye'de ise "Harmanlanmış Öğrenme" olarak biliniyor. 2014 yılından bu yana Eğitim Fakültesinde ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Harmanlanmış Öğrenme Modeli" ile ilgili alt yapı çalışmaları gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi, 2020 yılı Ekim ayı itibari ile tüm fakültelerinde 'Harmanlanmış Öğrenme Modelini' hayata geçiriyor.

Yürütücülüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, akademik danışmanlıklarını ise İAÜ Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün ve Prof. Dr. Hamide Ertepınar'ın üstlendiği 'Harmanlanmış Öğrenme Modeli', İstanbul Aydın Üniversitesinde yüz yüze eğitim ortamının çevrimiçi öğrenme ortamı ve dijital araçlarla pedagojik olarak entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.


İstanbul Aydın Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitimde dijital dönüşüm: Harmanlanmış Öğrenme Modeli'ne geçiliyor - Son Dakika

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