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Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi

6 saat önce

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi toplantısı düzenlendi.

Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi, System.String[]

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Eğitimde Dönüşüm Süreçlerini Yönetme Projesi toplantısı düzenlendi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocukları kendi yaşayacakları döneme göre hazırlamak gerektiğini söyledi.

Bunu yapacak temel yerin okullar olduğunu ifade eden Durmuş, "Eğitimdeki her okulun liderleri yöneticileridir. Siz okul müdürü değil kurumunuzun eğitim liderisiniz. Liderseniz geliştirdiğiniz stratejiyle yol ve ufuk açarsınız. Her okulun kendine özgü sorun alanları var. Sorunların çözümü sorunları ortaya koyan bakış açısıyla çözülemez. Çözüm üretmek istiyorsak bakış açımızı değiştirmemiz lazım. O nedenle her okulun kendi sorun alanına dokunmamız gerekir. " diye konuştu.

Fazilet Durmuş, öğretmen ve eğitim camiasında bireysel potansiyelleri olan kişiler olduğunu, projenin amacının da okul bazlı çalışma yürütebilmek olduğunu dile getirdi.

Her okulun potansiyelinin birbirinden farklı olduğunu belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Her okulun farklı sorunları var. Öğretmenlik öğretme mesleği değil, öğrenme yolculuğunu devam ettirme mesleğidir. Bu çerçevede her okulumuz kendi sorunlarını tespit edecek. Vatan ve millet aşkıyla dolmuş, başarıdan kastı hırsla başkalarını ezerek bir akademik yer edinmek değil, azimle etrafındaki insanlarla birlikte yükselebilmeyi tercih edebilmek ve öğrenmiş olduklarını hayata yansıtarak insanların yaşamına katkı sunabilmesini başarabilmektir. Biz bunu başarmak istiyoruz o yüzden bunun adı dönüşüm projesi. Biz bu işi başaracağız, ben buna yürekten inanıyorum."

Fazilet Durmuş, Sakarya, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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