Son Dakika Haberleri: Eğitimde fenalaşan uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika 3. Sayfa Eğitimde fenalaşan uzman çavuş şehit oldu

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş şehit oldu

6 saat önce

İzmir'de eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş şehit oldu, System.String[]

İzmir'de eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Dün akşam saatlerinde Foça 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında meydana gelen olayda iddialara göre Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştı. Yere yığılan Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere, Yaralı'nın cenazesi otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Şehit olan Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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