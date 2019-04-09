Son Dakika Haberleri: Eğitimde fırsat eşitliği ‘dijital kütüphanem’le geliyor

Eğitimde fırsat eşitliği ‘dijital kütüphanem’le geliyor

37 dakika önce

Akademisyen ve öğrencileri bilgiye kolay ulaştırmak amacıyla kurulan dijital kütüphanem, eğitimde fırsat eşitliği getiriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ‘dijital kütüphanem’le geliyor, System.String[]
Akademisyen ve öğrencileri bilgiye kolay ulaştırmak amacıyla kurulan dijital kütüphanem, eğitimde fırsat eşitliği getiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 

Ekonomi
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