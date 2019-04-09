Eğitimde fırsat eşitliği ‘dijital kütüphanem’le geliyor
37 dakika önce
Akademisyen ve öğrencileri bilgiye kolay ulaştırmak amacıyla kurulan dijital kütüphanem, eğitimde fırsat eşitliği getiriyor.
Akademisyen ve öğrencileri bilgiye kolay ulaştırmak amacıyla kurulan dijital kütüphanem, eğitimde fırsat eşitliği getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14
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