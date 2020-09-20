Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak örnek proje - Son Dakika

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak örnek proje

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim imkanı bulunmayan tüm öğrencilere içerisinde interneti bulunan tablet hediye edeceklerini açıkladı

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim imkanı bulunmayan tüm öğrencilere içerisinde interneti bulunan tablet hediye edeceklerini açıkladı.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim imkanı bulunmayan bazı öğrenciler, öğretmenleri tarafından verilen interaktif eğitimlerden yararlanamamıştı. Sivas Belediyesi, evinde internet ve tablet bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitim imkanından geri kalmamaları ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak önemli bir projeye imza attı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayata geçirecekleri proje ile kent merkezinde evinde internet ve tablet bulunmayan öğrenci kalmayacağını açıkladı.

Fırsat eşitliği sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm dünyaya etkisi altında alan pandemi sürecinin ülkemizde başarılı bir şekilde yönetildiğini belirtip, geliştirdikleri proje ile Sivas'ta eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, "Yarın itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılı başlatılıyor. Eğitim sürecinde, çocuklarımızın ve ailelerinin sağlıklarını korumak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu gerekli tedbirleri aldı. Sivas Belediyesi olarak bizde, uzaktan eğitim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için gerekli alt yapıyı oluşturma adına bir proje geliştirdik. Proje kapsamında evinde interneti ve tableti bulunmayan öğrencilerimiz için içerisinde internet paketi bulunan tabletler hediye edeceğiz. Sınırlama getirmeden ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimize bu tabletlerden hediye etmeyi planlıyoruz. Bu şekilde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış olacağız" dedi.

İnternet ve tabletsiz öğrenci kalmayacak

Bilgin, Sivas kent merkezinde uzaktan eğitim alamayan öğrenci bırakmayacaklarını ifade edip şunları söyledi. "Sivas'ta il merkezinde hiç kimse 'benim evimde internetim yok, tabletim yok, bu nedenle çocuğum eğitim alamıyor' demeyecek. Pazartesi gününden itibaren Sosyal İşler Müdürlüğümüzde yapılacak müracaatlar doğrultusunda, öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için hızlı bir şekilde, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına internet yüklü tabletlerini kendilerine hediye etmiş olacağız. Yeter ki onlar devletimiz için, milletimiz için eğitimlerini aksatmadan iyi bir öğrenci olmak için üzerlerine düşeni yapsınlar. Biz her konuda onların emrindeyiz"