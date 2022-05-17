Milli Eğitim Bakanı Özer: "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum"

17.05.2022 15:02

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum" Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler ile iş birliğinde matematik dersinin günlük yaşam becerilerine uyarlanıp öğrenimini amaçladığı Matematik Seferberliği...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler ile iş birliğinde matematik dersinin günlük yaşam becerilerine uyarlanıp öğrenimini amaçladığı Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde öğrenciler ile buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum. Matematik hepimize lazım" dedi.

MEB, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni, Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceklerini belirten Bakan Özer, salondaki coşkuyu işaret ederek bunun bir seferberlik değil şenlik olduğunu söyledi. Bakan Özer, öğretmen ve öğrenciler ile el ele yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında kalite odaklı büyük bir dönüşüme imza attığını belirten Bakan Özer, artık yeni dönemde odak noktasının eğitimde fırsat eşitliği olduğunu kaydetti.

"Matematik atölyeleri, materyal geliştirmeleri, öğretmen eğitimleri, öğretmen eğitimi dijital platformu"

Türkiye'de yıllardır büyük bir sorun olan matematik öğrenimi için "Matematik Seferberliği"nin başlatıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, "Matematik atölyeleri, materyal geliştirmeleri, öğretmen eğitimleri, öğretmen eğitimi dijital platformu. Bunun birçok paydaşı var. TÜBİTAK'tan Yüksek Öğretim Kurumlarına, UNICEF'e kadar ülkemizin tüm müktesebatını aktif bir biçimde kullanmak istiyoruz. Birlikte yıllardır kronik bir hal olmuş olan matematik öğretimini nasıl yaygınlaştırabiliriz diyoruz. Aslında ben, eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum. Matematik hepimize lazım. Matematik sadece sayısal eğilimi olan öğrencilere değil, eşit ağırlık ve sözel öğrencilere de lazım. Bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Matematik, her insan için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor. Hayatı anlamak ve yorumlamak için gerekli. Bizler, gençleri 21. yüzyılın dünyasına yetiştirmek için 'Matematik Seferberliği'ni başlatmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha güçlü bir şekilde, eşitsizliklerimizi azaltmış bir şekilde yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz"

Dün Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili bir açıklamada bulunduğunu da hatırlatan Bakan Özer, "Konuşmamda, 'Bilim sanat merkezlerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz' dedim. 2020 yılında 183 adet olan bilim sanat merkezini, 2022 yılında 355'e çıkarttık. İstiyoruz ki, özel öğrencilerin bilim sanat merkezlerine ulaşımı kolay olsun. Artık yazın, bilim sanat merkezlerinde yaz okulu kapsamında 2 tane ders okutacağız, bilim ve sanat. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar, bilim sanat merkezi olup olmadığına bakmaksızın 18 milyon öğrenciye yaz okullarına katılabilme imkanı sunacağız. Matematik Seferberliği ile de yeni bir adım atıyoruz. Bu süreçleri sahada öğrencilerimizle çok daha iyi entegre edebilmek için 4. sınıftan 12. sınıfa kadar Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında tüm il ve ilçelerde matematik yaz okulları açıyoruz. Bizim bir an bile beklemeye tahammülümüz yok. Karar verdiğimiz şeyleri yazın uygulayarak, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha güçlü bir şekilde, eşitsizliklerimizi azaltmış bir şekilde yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum

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Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Bilim ve Sanat Merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız' Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Bilim ve Sanat Merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretiminin olduğuna inanıyorum' - Son Dakika


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