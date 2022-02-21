Üye Girişi
Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek - Son Dakika

Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek

21.02.2022 13:43
Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sunacak, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor.

Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de bekleniyor.

Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan eğitsel oyunlar, fiziksel ortamda uygulanabilen deneyler, etkinlikler, dijital ortamda denemeye imkan sunan simülasyonlar, yer ve zaman kısıtı olmaksızın, farklı yerlerde olan müze, sergi ve bilim merkezleri gibi "informal" öğrenme ortamlarında öğrenme sağlayabilen sanal ortam uygulamaları yarışmada öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bunlara paralel olarak öğrencilerden belirlenmiş bir eğitim programı dahilinde ve interaktif bir şekilde uygulama yapabileceği etkileşimli içerikler gibi dijital uygulamalar geliştirmesi de bekleniyor. Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 12 bin TL, ikincilere 7 bin TL, üçüncülere 4 bin TL, üniversite seviyesindeki birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.

29-31 Temmuz'da Ordu'da düzenlenecek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 29-31 Temmuz 2022'de Ordu'da düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuru gerçekleştirmek için "https://teknofest.org" adresi ziyaret edilebiliyor.

YORUMLAR
500
Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine

Türk Lirası, Türkiye, Lisans, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement